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伊甸「台東嗎哪庇護工場」中秋月餅開賣　訂購享早鳥優惠

▲伊甸台東嗎哪庇護工場中秋月餅開賣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲伊甸台東嗎哪庇護工場中秋月餅開賣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

伊甸台東嗎哪食堂庇護工場，於5日上午舉辦中秋月餅推廣記者會，共推出8款禮盒，9月11日前訂購可享95折早鳥優惠。

記者會中庇護工場資深員工翰翰特地於記者會穿上廚師服，帶領貴賓體驗製作月餅，並分享未來轉銜一般職場的期許，包括台東縣政府社會處長陳淑蘭、勞工行政科長林澂、台東桂田喜來登酒店行銷企劃部副理黃冠臻、及TTPush專案經理盧約聖也前來鼓勵，號召民眾買禮盒響應公益。

▲伊甸台東嗎哪庇護工場中秋月餅開賣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，庇護工場提供身心障礙朋友學習環境，培育他們職場所需專業技能，以及培養人際關係應對，期盼身障員工未來能順利銜接一般職場。因應數位科技發展，為讓民眾快速獲得庇護工場優惠資訊，嗎哪食堂加入台東「TTPush踢一下」特約商店，民眾現可透過APP快速選購，支持庇護員工製作的美味產品。

伊甸中秋禮盒內除蛋黃酥、鳳梨酥、杏仁脆肉紙等人氣商品，更推出「廣式柚子月餅」、「廣式紅棗桂圓月餅」、「牛奶芝士麻糬月餅」，豐富多種組合。11日前訂購可享95折早鳥優惠，28日前使用TTPush台東金幣折抵購買禮盒，還可獲得手作鮮奶吐司與美式咖啡100元優惠券乙張，更多優惠細節請洽伊甸嗎哪庇護工場(089)346-610。

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