防詐宣導不打烊！金山警走入機車考場　加強民眾識詐觀念

▲金山警走入機車考場，加強民眾識詐觀念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局於今（25日）上午8時許，金山區公所及基隆監理站於金山區休閒廣場進行112年機車考照期間，針對「識詐」、「婦幼安全」、「禮讓行人交通安全」、「清源專案2.0」及「社區警政再出發工作」等犯罪預防觀念進行宣導活動，警方也將重點置於網路求職詐騙，宣導詐騙集團利用青少年從事不法活動的案例。

金山警分局表示，萬里區及金山區多達120名民眾參加這次機車考照，藉此針對近期查獲詐騙集團車手過程，勸導剛步入社會職場的年輕人慎選頭路，高薪高報酬又不要求經驗的「謎之工作」，往往都是詐騙集團吸收人頭帳戶或車手的管道，稍不注意就會誤入歧途，遺憾終身。

警方表示，也期許在場的年輕朋友能將這些寶貴的經驗與知識，分享給家中的長者，讓他們能「識詐」、「阻詐」；暑假將步入尾聲，在場考過駕照的年輕朋友肯定想抓住夏天的尾巴出門兜風，金山警分局也宣導年輕朋友騎乘機車應戴安全帽，依道路速限行駛，切勿逞一時之快，競速飆車危險駕駛。

金山警分局長蔣叔君表示，針對轄內各項活動都會持續落實犯罪預防與交通安全宣導，也會針對參與的民眾與活動內容，調整宣導重點，讓民眾感受本分局的用心及維護治安、守護交安的堅持與努力。