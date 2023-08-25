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遏阻酒駕造成人命傷亡　安平警進入飲酒場所宣導禁止酒駕

▲台南市警四分局長王子雄，24日深夜親自帶隊，至轄內列管酒後駕車飲酒之舞廳、酒店及KTV，並至各餐飲店、小吃部等提供酒精飲料場所宣導禁止酒駕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警四分局24日深夜，至轄內列管酒後駕車飲酒之舞廳、酒店及KTV，並至各餐飲店、小吃部等提供酒精飲料場所宣導禁止酒駕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警四分局長王子雄，24日深夜親自帶隊，至轄內列管酒後駕車飲酒之舞廳、酒店及KTV，並至各餐飲店、小吃部等提供酒精飲料場所，宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」觀念，提醒店家應共同防制酒後駕車，駕駛人切勿抱持僥倖酒後駕車上路，勿挑戰警方打擊酒駕的決心。

▲台南市警四分局長王子雄，24日深夜親自帶隊，至轄內列管酒後駕車飲酒之舞廳、酒店及KTV，並至各餐飲店、小吃部等提供酒精飲料場所宣導禁止酒駕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平警提供店家「代駕服務車行名冊」加強宣導、約制，若有顧客飲酒後欲駕車上路，務必攔阻並幫忙代叫計程車，落實提醒顧客「代客駕車」、「代客叫車」、「指定駕駛」，也向在場民眾呼籲應遵照「酒前、酒後、宿醉不開車」原則，若是 飲酒後可透過下列途徑找尋代駕安全平安的回家：一、叫車APP軟體：可下載「呼叫小黃」、「55688台灣大車隊」、「大都會計程車」、「台灣代駕」、「yoxi」等APP。

▲台南市警四分局長王子雄，24日深夜親自帶隊，至轄內列管酒後駕車飲酒之舞廳、酒店及KTV，並至各餐飲店、小吃部等提供酒精飲料場所宣導禁止酒駕。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警四分局長王子雄，24日深夜親自帶隊，至轄內列管酒後駕車飲酒之舞廳、酒店及KTV，並至各餐飲店、小吃部等提供酒精飲料場所宣導禁止酒駕。（圖／記者林東良翻攝，下同）
二、酒後代駕專線：手機撥打55688轉8、55178、市話撥打0800-055-850轉6、0800-005209。三、超商協助提供叫車服務：透過7-11的ibon機臺、萊爾富的Life-ET機臺操作，或是請OK超商或全家超商門市協助叫車。

▲台南市警四分局長王子雄，24日深夜親自帶隊，至轄內列管酒後駕車飲酒之舞廳、酒店及KTV，並至各餐飲店、小吃部等提供酒精飲料場所宣導禁止酒駕。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警四分局長王子雄，24日深夜親自帶隊，至轄內列管酒後駕車飲酒之舞廳、酒店及KTV，並至各餐飲店、小吃部等提供酒精飲料場所宣導禁止酒駕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四分局分局長王子雄表示，安平警將持續深入社區、學校、店家、關懷據點，利用各種場合加強宣導，期許將將「酒後不開車」觀念深植於民眾心裡。提醒民眾酒駕不但會被裁處高額罰鍰外，也會被吊銷駕照、吊扣牌照，更有可能會入獄服刑，若十年內兩次酒駕者，還會加重罰鍰，年滿十八歲的同車乘客也必須接受處罰，所以千萬勿心存僥倖酒駕誤己誤人。

▲台南市警四分局長王子雄，24日深夜親自帶隊，至轄內列管酒後駕車飲酒之舞廳、酒店及KTV，並至各餐飲店、小吃部等提供酒精飲料場所宣導禁止酒駕。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警四分局長王子雄，24日深夜親自帶隊，至轄內列管酒後駕車飲酒之舞廳、酒店及KTV，並至各餐飲店、小吃部等提供酒精飲料場所宣導禁止酒駕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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關鍵字：

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