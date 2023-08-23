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鬼月毛小孩扮道士　新北市圖新莊裕民分館另類寵物陪讀

▲新北市圖新莊裕民分館另類寵物陪讀。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新莊裕民分館在農曆七月推出另類的寵物陪讀。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

農曆鬼月，也可以很卡哇伊！新北市「寵物友善圖書館」新莊裕民分館打破禁忌，特別在農曆七月推出另類的寵物陪讀活動，讓毛小孩穿起道士服，陪小朋友一起看書，還有有趣的萌鬼閱讀活動，邀大家用閱讀迎接中元節，在鬼月心情愉悅，逢凶化吉。新北市立圖書館王錦華館長表示，近年來飼養寵物風氣盛行，新莊裕民分館特別打造「寵物友善圖書館」。

新北市立圖書館表示，農曆7月到來，「鬼門開」許多人都會有很多的禁忌，為撫慰民眾不安的情緒，新北市「寵物友善圖書館」新莊裕民分館特別推出應景的寵物萌鬼閱讀活動，包括「假鬼假怪」寵物伴讀服務、「萌鬼出沒」閱讀日、「鬼話連篇」主題書展、以及「鬼斧神工」驅鬼獅頭面具DIY等，希望透過趣味的方式，翻轉大家對鬼月的制式印象，讓大小朋友農曆鬼月也可以閱讀FUN輕鬆。

新莊裕民分館農曆七月限定的「寵物萌鬼」閱讀活動，8月27日與9月2日推出「假鬼假怪」寵物伴讀活動，台灣狗醫生協會的狗醫生將化身為可愛的「狗道士」，與小朋友閱讀互動；8月20、27日、以及9月3、10日，「萌鬼出沒」閱讀日，民眾只要帶著變裝扮鬼的毛小孩入館借書，便可以獲得精美小禮物；9月14日「鬼斧神工」驅鬼獅頭面具DIY，將教大家DIY獅頭面具，驅鬼避邪；另外還有「鬼話連篇」主題書展，將帶大家認識書本裡的鬼怪，告訴大家其實「鬼」一點都不可怕！

新北市立圖書館王錦華館長表示，近年來飼養寵物風氣盛行，為了服務毛孩主人的閱讀需求，同時鼓勵民眾培養閱讀習慣，新莊裕民分館特別打造「寵物友善圖書館」，除了方便愛貓愛狗的讀者，並且推出免費的「寵物陪伴閱讀」服務，讓孩子可以在專業的狗醫生陪伴下，對閱讀產生興趣。新莊裕民分館「寵物萌鬼」閱讀活動即日起免費開放報名，詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢。

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