獨／食腦蟲檢測「設施用水全陰性」！老闆身心俱疲：像經歷4次疫情

▲新北泳池老闆發聲了，表示像經歷了第4次疫情。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、戴若涵／新北報導

疾管署日前公布，國內出現俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例！北部一名30多歲女性發病前曾到新北市一處親水設施遊憩。該設施自事件曝光後隨即停業，疾管署22日公布水質檢驗結果，除了地下室積水是陽性之外，設施相關的水體都是陰性，對此結果泳池老闆無奈發聲，像是經歷第4次疫情。

事件發生後，新北衛生局9日、10日會同中央及專家前往室內親水設施場域進行環境採檢。老闆10日接受媒體訪問時，情緒激動、眼眶泛淚，哽咽到講不下去，表示疫情期間好不容易撐過來，現在突然出現這種事情，事情又還沒有個結果，不知道怎麼面對。

疾管署22日公佈水質檢驗結果，該場域與親水設施相關的水體檢驗結果皆為陰性，只有1件地下室積水的檢驗結果為陽性，經初查該陽性水體應來自自然環境，而非親水設施用水，未與親水設施用水交流，民眾並無接觸風險。

對於衛生單位檢測結果，場館內水質都是陰性，只有一個陽性反應，是採取積水做為對照組之用。新北該親水設施的泳池老闆私下表示，自己就好像經過第4次疫情，整個人身心俱疲，而這段期間場館內清潔4次，消毒公司清潔3次，目前待最後清潔完成，請衛生局過來稽查，確認安全無虞才可以重新復業。

老闆無奈表示，自己的小孩、家人都在水池玩，他一定會比別人多花時間在清潔上，但他不想因為這件事撇清責任，畢竟有人因為來他的場館後往生，他也曾到死者靈位致意，表達自己的最大誠意。