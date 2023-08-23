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把握暑假尾聲！新北石碇烏塗農再社區　用雙手玩出彩色記憶

▲新北石碇烏塗農再社區 用雙手玩出彩色記憶。（圖／新北市農業局提供）

▲石碇許家麵線製作過程遵循十三道古法，遊客用雙手拉出自己的麵線。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

暑假期間天氣炎熱， 新北市政府農業局推薦把握暑假尾聲，走進新北郊山石碇烏塗農再社區特色農旅體驗，會是個消暑的好選擇！烏塗社區推出特色農遊，除了帶民眾走進生態豐富的親山步道與四分子步道外，更有植物染及手拉麵線等有趣DIY活動可以參加，讓大小朋友用雙手玩出彩色記憶，感受在地傳統文化魅力。

森林覆蓋率高達85%的烏塗社區，具有豐富的生態多樣性及景觀資源，當地烏塗社區發展協會不捨青年外移使得文化沒落，透過新北市政府農業局協助投入農村再生，社區理事長賴麗娟表示，在盤點社區本身文化與資源後，發展傳統植物染技藝，並在社區開課推廣，逐漸打造社區代表文化，也吸引遊客到訪參加體驗活動。

▲新北石碇烏塗農再社區 用雙手玩出彩色記憶。（圖／新北市農業局提供）

▲烏塗社區推出四分子步道導覽結合手拉麵線與流水麵體驗。

賴麗娟說，社區志工整理雜草叢生的山羊洞登山口步道，採集步道左右兩側植物來作為植物染的原料，運用紅茶、薯榔、大菁、小葉冷水麻等天然植物，紮染出各式花樣的染巾。跟著社區領隊的腳步來到四分子古道，沿著石階往上走到盡頭，即可看見「石碇許家麵線」的招牌，身為石碇人的許仁評，小時候家中經濟以種茶為主，直到出社會工作後慢慢發現，在地傳統手工麵線技藝面臨失傳，於是他決定用傳統麵線創造地方的新活力。

許仁評說，製麵過程遵循十三道古法，結合石碇純淨的山泉水，製作出一束一束細膩白絲的石碇特色麵線，來往遊客更可在此用雙手拉出自己的麵線，結合在地紅麴、綠茶，搭配流水麵的獨特體驗，為遊客及登山客提供屬於石碇之旅的記憶。

▲新北石碇烏塗農再社區 用雙手玩出彩色記憶。（圖／新北市農業局提供）

▲遊客來到石碇許家麵線，除了可以體驗製麵外，還可現場享用清涼的流水麵。

石碇烏塗社區理事長賴麗娟表示，歡迎民眾到石碇烏塗社區貼近大自然，探尋農村特色文化，農遊內容有親山步道導覽結合植物染體驗與手工包製作，中午還可享用烏塗特色餐，優惠價780元；另也有四分子步道導覽結合手拉麵線與流水麵體驗，及手工包製作等，含烏塗特色午餐，優惠價990元；相關農遊報名請洽烏塗社區活動聯絡人賴小姐：0921-691-968。

農業局長李玟表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農事體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市／式」，歡迎前往農村進行一場農事體驗小旅行。更多農遊活動可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁掌握最新消息。

▲新北石碇烏塗農再社區 用雙手玩出彩色記憶。（圖／新北市農業局提供）

▲烏塗社區推出特色農遊有植物染，讓小朋友用雙手玩出彩色記憶。

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