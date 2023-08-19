確保中元普渡貢品價格穩定　行政院：農業部加強調控供應量

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌攝）



記者詹宜庭／台北報導

中元普渡即將到來，為掌握各類農漁畜產品市場行情，維持餅乾、泡麵、飲料、罐頭等食品價格平穩，行政院指出，行政院副院長鄭文燦昨日召開穩定物價小組會議，責請經濟部、農業部密切監控應節商品，加強畜禽產品的產銷調度，持續協調零售通路設立平價專區、推出節日促銷優惠活動等，以確保價格穩定。

行政院透露，目前農業部已盤點各項產品，並於中元節前5到7日加強調配且增加供應，包括：水果增加17.9%、花卉增加2.9%、毛豬增加4.5%、土雞增加28.7%、大宗漁產增加8.6%。此外，為因應祭祀期間豬肉需求，農業部已請中央畜產會在8月2日公告釋出國產凍存豬肉，進口豬肉3千公噸，目前已進口1624噸，增量供應市場，確保豬肉供應充裕。

不僅如此，餅乾、泡麵、飲料、罐頭等常見貢品，行政院透露，經濟部已對相關商品進行價格監測，多數品項價格持平，協調零售通路推出促銷優惠，設立平價專區、抗漲專區等。

另為強化畜禽產品的產銷供應韌性，行政院透露，鄭文燦請農業部建立預警及儲備機制，搭配產銷調度，冷凍庫存及進口機制，穩定市場供應。當市場供應數量短缺5%，將立即啟動產銷調度等因應對策；當市場供應數量短缺10%，即釋出倉儲產品及進口補充，確保滿足國人需求。

在豬肉部分，行政院說，農業部會協助加工業者進口豬肉，優先供應傳統民生及消費通路需求，並協調中央畜產會、台糖等視市場供需狀況，適時增加毛豬供應，穩定國內豬肉價格及產銷體系。

行政院強調，在雞蛋部分，鄭文燦也請農業部及早做好禽流感防疫準備，輔導畜禽業者落實場內、蛋箱及運輸車各項清潔消毒工作，定期檢視並維護畜禽舍各項防疫設備及措施，提升場內自主防疫功能，降低病毒入侵及散播風險；另一方面持續輔導蛋雞場進養中雞，有助提升產蛋率，優化產蛋雞產業結構。

行政院指出，近來俄羅斯退出黑海穀物協議，黃豆、小麥、玉米雖然價格有逐步回跌，但仍引起市場大宗物資價量波動，鄭文燦已責請經濟部及農業部密切掌握供應量，注意國際情勢變動的影響，確保國內供應充裕。至於蔬果部分，鄭文燦責請農業部視市場情況適時釋出庫存，針對颱風受災地區，協調地方產銷團體加強輔導農民復耕，完成災損補償，以強化農糧體系供應韌性。

行政院說，鄭文燦也要求公平會持續查處違法聯合行為，防止業者有聯合漲價情形，並請法務部等物價聯合稽查小組成員，持續關注物價波動情形，針對可能涉有囤積、哄抬物價或聯合漲價的業者不定期稽查，以保障消費者權益。