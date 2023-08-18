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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院推道安基本法草案為選情拆彈？　綠委點關鍵：絕非臨時抱佛腳

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路,馬路口,馬路,行車安全。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台灣交通被外媒形容是行人地獄。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者杜冠霖／台北報導

民間團體《行人零死亡推動聯盟》發起的「還路於民大遊行」20日登場，交通部17日在行政院會報告「行人交通安全政策綱領」，跨部會訂定短、中、長期規劃，在野黨質疑這是為選情拆彈。對此，民進黨立委表示，不會因為民進黨上任哪個路口就變危險，地方政府要改善、中央也要把法律變完善，大家一起努力，道安需要長期努力，絕非臨時抱佛腳。

民進黨立委許智傑表示，政府推動道安，需要長期且持續的努力，自106年起，完成超過357公里人行道的建置、改善1,331處路口、排除1,571處障礙物等。

許智傑強調，政府絕對不是臨時抱佛腳，只是這是一條漫長的道路，未來要改善的地方還要持續改善，希望全民可以支持「交通安全政策綱領」，一起跟政府推動改善道路安全。

民進黨立委莊瑞雄表示，如何確保行人、路口更安全，要中央跟地方聯手，中央經費較充足、負責訂政策、督導，而所有路口散佈在地方，若要真正改善，各政府要降低傷亡數字，中央地方要一起聯手，也不用推給誰。

莊瑞雄指出，不會因為民進黨上任哪個路口就變危險，而是地方政府要改善、中央也要把法律變完善，大家有志一同一起來。

民進黨立委林宜瑾也表示，根本的改革不是十天半月便可達致，但是道路人人天天都須使用，林宜瑾認為短期內也迫切需要用路人彼此的體諒和尊重，大家都有機會成為行人或駕駛。

林宜瑾直言，行政院頒布的綱領制定短、中、長期計畫，致力達成「零死亡」的願景，這些作為雖無法在短時間內就有顯著成效，但從根本一步一步來，相信在政府和民眾共同努力下，可讓用路人有一個更安全、安心的道路環境。
 

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