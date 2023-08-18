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總統蔡英文參訪世客博世界館！體驗全台最大18m竹編環形互動裝置

▲蔡英文總統今天上午參訪世界客家博物館世界館，在行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政與客委會主委楊長鎮、副主委周江杰等人陪同下在館內合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡英文總統今天上午參訪世界客家博物館世界館，在行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政與客委會主委楊長鎮、副主委周江杰等人陪同下在館內合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統今（18）日前往2023年世界客家博覽會參觀世界館，先後體驗位於第四展區內全台最大18公尺寬的竹編環形互動裝置藝術，還透過手機掃描生成有「蔡英文」的獨特圖像，蔡總統對桃園市政府前後任團隊努力推動世客博的成果給予高度肯定。

▲蔡英文總統今天上午參訪世界客家博物館世界館，由世界館主策展人王騰崇擔任導覽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡英文總統今天上午參訪世界客家博物館世界館，由世界館主策展人王騰崇擔任導覽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文總統18日上午10時30分在行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、客委會主委楊長鎮、副主委周江杰等人陪同下參訪世客博世界館，由世界館主策展人王騰崇擔任導覽。

首先聽取世界館主視覺介紹，此次主視覺由東京奧運會徽的日本設計師野老朝雄打造，他以三角形與正方形塑造出「家」的意象，展現客家族群在世界各處落地生根，受多元文化影響開出各種客家花布圖樣，來呼應「在地與多元」的展覽主軸。

▲蔡英文總統今天上午參訪世界客家博物館世界館，透過手機掃描，生成有自己姓名的獨特圖像。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡英文總統今天上午參訪世界客家博物館世界館，透過手機掃描，生成有自己姓名的獨特圖像。（圖／記者沈繼昌翻攝）

隨後蔡英文參觀世界館「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」、「攜手前行」等四大展區，世界館的策展核心概念為「光的大劇場」，從客語的「天光日」（明天）出發，用天亮時光的意象，承載客家文化的源遠流長，透過劇場感的體驗，訴說客家人在世界各地的文化與生命故事。

▲蔡英文總統今天上午參訪世界客家博物館世界館，體驗全台最大18公尺室內裝置藝術。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡英文總統今天上午參訪世界客家博物館世界館，體驗全台最大18公尺室內裝置藝術。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文總統在第四展區「攜手前行」時，親自體驗結合科技應用與沉浸式體驗的「光域漫遊環形裝置」，此竹編環形劇場寬達18公尺，為全台最大室內裝置藝術，蔡英文透過手機掃描，生成有自己姓名的獨特圖像感動不已。

▲蔡英文總統今天上午參訪世界客家博物館世界館，在行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政與客委會主委楊長鎮、副主委周江杰等人陪同下在館內與陪同單位大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡英文總統今天上午參訪世界客家博物館世界館，在行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政與客委會主委楊長鎮、副主委周江杰等人陪同下在館內與陪同單位大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文此項參訪行程全程均未受訪，但從臉上笑容感覺對於這項世客博展出，對於桃園市政府前後任市長鄭文燦與張善政團隊的努力給予高度肯定。

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