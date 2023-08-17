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抗SARS、阻新冠肺炎成英雄　張上淳獲頒三等景星勳章

▲▼行政院長陳建仁頒授國立臺灣大學張副校長上淳「三等景星勳章」授勳典禮。（圖／行政院提供）

▲行政院長陳建仁頒授台灣大學張副校長上淳「三等景星勳章」授勳典禮。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁17日代表蔡英文總統頒授台灣大學副校長張上淳「三等景星勳章」，表彰其在SARS、H1N1及COVID-19疫情期間，不但親身投入防疫規劃與執行，協助政府有效控制疫情，更以專家身分提供重要政策建議，安定社會民心，守護國人免於疫病威脅，貢獻卓著。

陳建仁致詞指出，張上淳在COVID-19疫情期間，先後擔任專家諮詢小組召集人及首席防疫顧問等職，提供疫情防治、疫苗接種的專業政策建議，讓國內疫情得以有效控制，「回顧過去1197天與COVID-19抗戰的日子，張上淳總在重要關鍵時刻以專業口吻解析疫情走向，安定社會民心，獲得公眾信任」。

陳建仁表示，張上淳在2003年國內爆發SARS疫情時，擔任台大醫院感染控制小組負責人，以其醫學專業及敏銳度，守住第一波疫情，並堅定意志果斷處理和平醫院封院事件，對安定社會民心貢獻極大，當時被外界稱為「抗煞英雄」。

陳建仁說，SARS疫情結束後，張上淳在政府重建台灣防疫體系、評鑑醫院院內感染防控機制及建立「國家衛生指揮中心」（NHCC）等方面，皆扮演相當重要的推手。另外，2009年4月，張在擔任行政院衛生署副署長時，亦協助H1N1新型流感疫情防治，讓台灣死亡數遠低於多數OECD國家。

陳建仁進一步表示，張上淳也長期擔任衛生福利部愛滋病防治及感染者權益保障會委員，致力推動各項愛滋防治工作，促使社會重視愛滋及推動各項學術研究，提升社會大眾對愛滋防治的正確認知。另外，張也是我國感染管制與抗生素管理的謀畫軍師，以及全國醫學教育改革的先行者，將醫學系學制由7年制改為6年制，並完備相關配套，完成台灣醫學界的重大變革。而張在台大及台大醫院任職期間，更多次獲評選為優良教師，並於2020年榮獲「師鐸獎」肯定。

陳建仁說，張上淳身兼醫師、教師、防疫專家等多重身分，在各角色皆發揮淋漓盡致，給予病患、學生及國人溫暖堅韌的照顧，且對於各種侵襲台灣的重大疫病戰役均無役不與，不但親身投入防疫規劃與執行，協助政府有效控制疫情，更以專家身分提供重要政策建議，在疫病期間安定民心，守護國人免於疫病威脅，今日獲頒三等景星勳章可說是實至名歸。他要再次代表蔡英文總統及全體國人，對於張上淳長久以來對社會及國家的貢獻與付出，表達最誠摯的感謝。

▲▼行政院長陳建仁頒授國立臺灣大學張副校長上淳「三等景星勳章」授勳典禮。（圖／行政院提供）

而張上淳在致詞時表示，在COVID-19疫情期間，他先後擔任專家諮詢小組召集人及首席防疫顧問，3年來隨時待命，參與許多緊急事件的調查與處理，並於第一時間親赴群聚感染事件現場，雖然辛勞，卻極具意義。他也細數幾件國人所知的群聚感染事件，其中苗栗京元電子廠疫情獲得控制，未造成國內電子產業太大影響，也未損及台灣經濟，是他防疫過程中最值得欣慰的事情之一。

張上淳指出，此次獲頒勳章是他人生中最大的榮耀，除了感謝國家社會對他的栽培，讓他長年有機會參與許多公部門相關的醫藥、衛生及防疫工作，回饋台灣這塊土地及民眾外，更要感謝衛福部、疾管署的戰友們、學校師長與同事，以及家人長期的支持與包容。

張上淳說，夫人胡芳蓉女士也是一名醫師，工作相當忙碌，但每當有重大疫情來襲時，她總是給予最大的支持，讓他能夠無後顧之憂全力投入防疫工作，他要與家人一同分享今日的榮耀，也期許自己日後在能力範圍內，能持續為國家社會奉獻心力。

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