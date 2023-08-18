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普渡拜拜「誤犯1巨雷」　好兄弟吃出問題！全公司都生病

中元普渡,拜拜,農曆七月,中元節,好兄弟,孤魂野鬼,民間信仰,祭拜,鬼月,供品（圖／記者季相儒攝）

▲命理專家透露，有民眾因誤寫神明名字，導致公司員工集體不適。（圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

時序轉入農曆7月，不少公司行號都會準備供品普渡好兄弟。不過，命理專家簡少年透露，一位從事創業的朋友在某次普渡儀式中，因擔心好兄弟不願離去，將神明牌位放在供桌上，沒想到卻把神明名字寫錯。儀式完成後，全公司員工紛紛病倒。

簡少年日前在《命運好好玩》節目中提及，年輕的創業家們傾向於在祭祀儀式上發揮創意，但這種行為常常導致不良後果。簡少年表示，一位創業的朋友在某次祭祀後，整個公司的人員都遭遇了健康問題。

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簡少年進一步解釋，這位朋友當時把普渡拜拜的照片傳給他，驚見供桌上放了一個牌子。原來，這位朋友為了確保好兄弟在普渡結束後能夠順利離開，因此將神明的牌位放到供桌上坐鎮。然而，經仔細察看，簡少年發現神明的名字被誤寫，這導致了磁場混亂，好兄弟可能吃出問題，整間公司的人也出事。

為了紓解這一困境，簡少年建議這位朋友前往廟宇進行祭拜，向神明表達歉意，接著再去找地藏王菩薩，向好兄弟道歉，處理完後，公司的人才逐漸恢復。

簡少年最後也提醒，普渡儀式網路上查詢都很方便，年輕人千萬不要自己亂改，很容易出事。對於傳統祭祀應該遵循原有的方式，不要隨意加入創意，以免引發各種出乎意料的問題。

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