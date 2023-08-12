柯文哲昔力挺南海控股遭陸國企沒收　高嘉瑜：潮水退就知誰沒穿褲子

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

2018年曾投標台北市雙子星聯合開發案的南海控股公司，日前傳遭中國國企中信集團沒收。時任台北市長柯文哲曾為護航南海控股多次槓上投審會。民進黨立委高嘉瑜10日表示，潮水退了就知道誰沒穿褲子，當年自己是唯一一個鍥而不捨一再質詢、監督的議員，還好投審會後來以國安問題爲由駁回，否則雙子星也將再度成為爛尾樓。

柯文哲在台北市長任內，辦理「台北車站雙子星捷運聯合開發案」，選出香港商「南海控股」為最優申請人，柯文哲一路力挺，多次砲打中央，就連競選對手連勝文也支持、痛批蔡政府「超大土包子」。投審會以國安疑慮駁回後，柯文哲不滿該案花過多時間審查，更痛批「國家願景、國家主權意識在我看來都是屁話。」柯昨受訪時則改稱是批評政府沒效率。

對此，高嘉瑜表示，曾經得標雙子星的南海控股遭中國央企中信沒收股權、將在9月底停牌下市！當初質疑南海控股的財務能力及中資背景如今都一一印證，潮水退了就知道誰沒穿褲子，傳出中國中央金融企業「中信集團」旗下的中信資本，已在8月3日沒收了南海控股的96.53億股，9.41%股份。

高嘉瑜指出，事實上香港4大家族近四年股票平均下跌35%；今年9月將有9家在港上市中國房企停牌滿18個月面臨下市，包括：恆大、南海控股、奧園、世茂集團、融創中國、花樣年控股等，股價市值將直接歸零！

高嘉瑜表示，其中「南海控股」就是當年得標雙子星的「偽港資」、「真中資」，當年自己是唯一一個對南海控股得標雙子星提出質疑且鍥而不捨一再質詢、監督的議員，當初質疑南海控股的財務能力及中資背景如今也都一一印證。

高嘉瑜直言，還好投審會後來以國安問題爲由駁回了南海控股得標台北雙子星，否則負債累累、債台高築、買空賣空的南海控股，不僅拿不出600億興建雙子星，也可能讓雙子星淪為中國央企掌控的籌碼，雙子星也將再度成為爛尾樓跟另一個爛攤子。