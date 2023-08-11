南海控股遭陸國企沒收　時力酸打臉柯文哲：黃國昌早警告有中資疑慮

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

2018年曾投標台北市雙子星聯合開發案的南海控股公司，日前傳遭中國國企中信集團沒收。時任台北市長柯文哲曾為護航南海控股槓上投審會。時代力量11日表示，前立委黃國昌2019年就爆料「南海控股」接受中國近10億補貼，具中資疑慮需嚴格審查。柯卻堅持力挺，更說出「國家願景、主權意識都是屁話」，時任金管會主委顧立雄也拍胸脯保證，現在的情況直接打臉柯、顧兩人。

柯文哲在台北市長任內，辦理「台北車站雙子星捷運聯合開發案」，選出香港商「南海控股」為最優申請人，柯文哲一路力挺，多次砲打中央，就連競選對手連勝文也支持、痛批蔡政府「超大土包子」。投審會以國安疑慮駁回後，柯文哲不滿該案花過多時間審查，更痛批「國家願景、國家主權意識在我看來都是屁話。」

對此，時代力量發言人余佳蒨指出，近日媒體報導南海控股已有96.53億股遭中國國企「中信集團」沒收，債權也被接管，當年柯文哲表態力挺的南海控股，如今已成中國資本的傀儡。

余佳蒨提到，前立委黃國昌2019年就爆料「南海控股」接受中國近10億補貼，具有中資疑慮需要嚴格審查。當時柯文哲卻堅持力挺，更說出「國家願景、主權意識都是屁話」，對投審會表達不滿；時任金管會主委顧立雄也拍胸脯保證「南海控股不算中資」，現在中國國企沒收其股權，直接打臉了柯文哲與顧立雄。

余佳蒨表示，面對中國長期以商促統、以經逼政的統戰企圖，台灣必須嚴陣以對，各政黨與政治人物不能抱持一廂情願的天真，為了便宜行事草率放水，讓台灣的國安門戶洞開。

余佳蒨強調，時代力量多次針對中資企業提出警訊，包括新竹科學城物流、高雄港 65 及 66 號碼頭、蝦皮、淘寶等中資爭議，皆是中國資本透過股權變動、投資的方式偽裝成港澳僑外資來規避審查。

余佳蒨直言，面對中資無孔不入的經濟滲透，除了投審會要嚴加把關之外，立法院也應儘速修正國安法規，如涉及關鍵技術保護的《營業秘密法》與《國家安全法》修正案，防止紅色資本入侵，危及國家安全。

