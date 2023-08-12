分析2024總統選情　沈富雄：水牛起步、獼猴技窮、紙老虎消風

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選白熱化，有地方人士指出，國民黨總統參選人侯友宜在723全代會後，無論在選舉肢體語言或口條上，已有明顯轉變，訴求內容也越來越明確。對此，前立委沈富雄11日表示，他這幾天嗅出選情有相當重要變化，就是「台灣水牛起步了、台灣獼猴技窮了、紙老虎消風了」，而台灣水牛就是侯友宜，台灣獼猴就是柯文哲，紙老虎則是鴻海創辦人郭台銘。

沈富雄11日在節目《少康戰情室》中指出，他這幾天嗅出選情有相當重要變化，就是「台灣水牛起步了、台灣獼猴技窮了、紙老虎消風了」，而台灣水牛就是侯友宜，台灣獼猴就是柯文哲，紙老虎則是鴻海創辦人郭台銘。

沈富雄進一步說，侯友宜拋出核能政策時很像總統，所以他的網路聲量上來了，共有7比3是贊成核能的。此外，他去菜市場拜票的時候，不只切豬肉而已，還把豬肉順手包起來，綁起來丟給人家，真的是從小看到大，那是他的生活，就像他爸爸，而一個男人要出來選總統，右看像總統、左看像爸爸，這就是起步了。

至於柯文哲，沈富雄批評，民眾黨日前找舞團穿著空姐制服熱舞，被質疑「物化」女性，更引起空服員工會反彈，民調就下去了，直言「真的是政治綜藝化的脆弱」。不僅如此，他推測，柯文哲民調下滑也包括郭粉消失，因為柯文哲民調中，有8%是郭粉，當郭粉沒了，柯文哲就下去了，而郭台銘現在已經消風。