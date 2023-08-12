揭地方派系「最新風向」　媒體人曝同台郭台銘下場：不傷人純傷己

▲郭台銘苗栗造勢。（圖／翻攝郭台銘臉書）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前在苗栗造勢，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、前縣長徐耀昌站台相挺；不過，資深媒體人陳鳳馨11日表示，地方人士對風向都非常敏銳，但挺郭派的雲林縣前縣長願意和民眾黨總統參選人柯文哲見面，卻不見得會和郭台銘見面，這就是風向球，質疑「連他都不要逆風向，那其他的人會願意為郭台銘而逆風向嗎？」因此，她認為，急著去處理郭台銘的人，或是與郭台銘同台的人，對國民黨來說「不傷人但純傷己」。

陳鳳馨在《大新聞大爆卦》中點出，關鍵時間點就是9月17日，除非郭台銘以民眾黨或國民黨身分參選，否則9月17日郭台銘就是要正副一起登記爭取連署，所以他的時間比其他人還急，距離現在只有一個月左右，「我認為他連署一定會成功，不要說他有沒有這麼多支持者，民進黨想盡辦法都會幫他連署成功。」

然而，陳鳳馨觀察，郭台銘現在辦活動，都不會強調他參不參選2024大選，因為他知道他只要說「參選」，藍營小雞們是不會幫他站台的，這樣他的人氣就會在忽然之間消風。因此，郭台銘必須以曖昧方式維持人氣，而9月17日就是一個分水嶺。

陳鳳馨提及，假設郭台銘人氣很高，有30％支持率，國民黨小雞們就算有黨紀處分也要幫郭站台，因為國民黨現在什麼都沒有，要黨產沒黨產，要組織其實也都非常的困難，而行政院黨產會還在追錢，國民黨每天都在籌錢，很難給地方足夠資源。所以在這樣的情況下，中央對地方很少有約束力，關鍵點就在「誰能維持足夠人氣」，因為政黨失去選民支持就什麼都沒有了，一定是看風向。

陳鳳馨認為，地方人士對風向都非常敏銳，包括雲林縣前縣長張榮味、彰化縣議長謝典林、立委傅崐萁。她說，他們都是明確不過的挺郭派，但張榮味現在沒有和國民黨總統參選人侯友宜同框，代表他不是挺侯，而他現在願意和民眾黨總統參選人柯文哲見面，卻不見得會和郭台銘見面，這就是風向球。

「連他都不要逆風向，那其他的人會願意為郭台銘而逆風向嗎？」陳鳳馨強調，錢固然很重要，但錢不能夠決定一切，任性霸道在政治上不是好的人格特質，地方政治人物每天都在和樁腳互動，樁腳每天則是和基層民眾互動，人氣變化是他們每天都在感受的。所以，她認為，急著去處理郭台銘的人，或是與郭台銘同台的人，對國民黨來說「不傷人但純傷己」。