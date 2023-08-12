「質疑柯文哲都被打成綠營側翼」　她痛批：跟民進黨手法有何區別？

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨日前找舞團穿著空姐制服熱舞，被質疑「物化」女性，更引起空服員工會反彈。事件延燒多日後，民眾黨主席柯文哲受訪稱這是一條龍式的操作。時代力量黨主席王婉諭11日表示，事發至今只看到柯文哲支持者四處出征，把意見不同者打成民進黨煽動出來的綠營側翼，如此手法正是過去大家最痛恨民進黨的一貫操作：抹黑、貼標籤、出征、比爛和硬拗。

對於相關爭議，民眾黨議員林珍羽表示，空服員這個段落觀感不好、確實應該檢討，「以我身為女性，民眾黨應該協助空服員打破刻板印象，這是必須要檢討的。」

王婉諭則指出，「性平價值」應該是所有政黨的共同理念，而不是相互牽拖、比爛的工具。民眾黨姊妹會「空姐應援團」爭議延燒至今，將近一週過去了，還是沒看到柯文哲主席與民眾黨真正的反省與改變。

王婉諭直言，反之，只看到民眾黨閃爍其詞的無力辯護，以及支持者們四處的出征，當長期爭取制服改革的空服員工會發聲抗議，他們被打成綠營側翼。

王婉諭表示，當桃園市空服員職業工會前秘書長、曾臥軌抗爭勞基法修惡而被自由時報批評為「中共同路人」的林佳瑋聲援空服員，她也被打成綠營側翼。當謝震武律師在節目上質疑民眾黨發言人的說法，他居然也變成綠營側翼。

王婉諭指出，這串名單還可以繼續加長，因為凡是質疑、譴責民眾黨「空姐應援團」事件的，通通被柯文哲的支持者，打成民進黨煽動出來的綠營側翼。聽起來有點熟悉嗎？這種手法，正是過去大家最痛恨民進黨的一貫操作：抹黑、貼標籤、出征、比爛和硬拗。

王婉諭批評，今天柯文哲主席出面回應後，更堅稱這就是一條龍式的操作，持續忽視過去空服員爭取平權的運動脈絡，忽視社會各界的批評聲浪。

王婉諭直言，對的就是對、錯的就是錯，「別人闖紅燈，不代表你闖紅燈是對的。超越藍綠不是跟藍、綠比爛，當你跟藍綠一樣爛，就沒有立場指責藍綠一樣爛。」王直言，第三勢力必須有自己的標準，有對錯分明的判斷，絕不能剩下「藍綠也這樣」就好。不是找到其他物化女性的案例，就能證明「空姐應援團」是對的。

王婉諭指出，自己之前說過，民眾黨只是柯文哲競選總統的工具。這一週以來的發展，完全印證這句話。為了全黨護一人，民眾黨上上下下，失去了判斷基本是非的能力。柯文哲是台灣民眾黨的領導者，你有責任停止這場鬧劇。

王婉諭表示，柯文哲有責任告訴支持者，性別平權是任何政黨的基本價值，比一時的政治攻防更重要，你有責任領導你的支持者，停止肆無忌憚的出征。真正的第三勢力，應該有能力分清是非，而不是向藍、綠看齊，把批評者抹上顏色，當作面對爭議的SOP。這不是新政治的理想，更不是第三勢力的精神。