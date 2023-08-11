證嚴上人見柯文哲提點「要茹素」　黃珊珊爆柯當場答應「立即辦理」

▲柯文哲競選總幹事黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲自黨慶後皆未安排公開行程，引來外界質疑是否忙著見「牛鬼蛇神」才神隱。柯11日受訪表示，昨天去見慈濟證嚴上人，「難道連慈濟的大家長也要算做牛鬼蛇神嗎？」而柯的競選總幹事黃珊珊晚間在臉書上加碼爆料，昨天經過上人諄諄教誨，「柯主席當場說會請我們的同仁以後會告訴宴會的主人準備素食，自己請客也盡量請素食，而且立即辦理」。

黃珊珊說，昨天早上，她陪同柯文哲主席一起到新店慈濟拜訪證嚴上人，上人十分關心極端氣候對地球的影響，他說要達到淨零碳排最重要一點就是茹素，「其實我們都已經吃得很素，柯文哲只要是自己買的便當都是素的」，她自己也因為身體健康的關係，8年前生病以後都採低GI飲食， 吃的大多是蔬食，因為不想造成他人困擾，應酬還是難免接觸到葷食。

「但是經過上人諄諄教誨，柯主席當場說會請我們的同仁以後會告訴宴會的主人準備素食，自己請客也盡量請素食，而且立即辦理。」黃珊珊說，從今天起，團隊會盡量茹素，或吃鍋邊素，就從自己做起。

黃珊珊表示，如果不是大愛電視台報導，他們也不會公開這個行程，「每年我們都會去拜見上人，去年我有去花蓮拜見，今年上人剛好行腳到台北，就是這麼簡單，每個人都簡單看世界，才能一起創造美好台灣」。