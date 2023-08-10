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打傷阿公才出獄2hrs　西螺家暴男父親節「殘暴狂毆狠踹母親」

▲西螺暴男痛毆母親畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

▲西螺暴男高舉右手痛毆已倒地的母親。（圖／翻攝自爆料公社）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮前天（8日）發生一起殘暴的家暴案，附近鄰居聽見怒吼及哀號聲，將整個畫面偷拍下來，放到網路《爆料公社》才讓事件曝光。媒體實地訪查案發地點，赫然發現該名打人的邱姓男子才剛因毆打91歲爺爺遭判刑剛出獄，才剛回到家2小時，又動手毆打母親。

《爆料公社》今日有網友上傳影片，並指出「不孝子不知什麼原因打自己母親打成這樣」，地點位於彰化縣西螺鎮，並表示已當忙報警，也提到此文不能沉。

邱家91歲的阿公告訴媒體，孫子常常向長輩要錢，自己之前遭恐嚇要了5萬元，交給他後才一個禮拜就花完了，然後又來要，但真的沒錢給了結果就當場被痛毆。

▲西螺暴男痛毆母親畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

▲西螺暴男痛毆母親後想將其拖進家中。（圖／翻攝自爆料公社）

阿公說，孫子因家暴傷害遭關百餘天，8日下午4點剛釋放返家，6點多就打了他母親，孫子目前還在家中，光想到要回家同住，心裡還是很害怕，但還好是住在三合院只能盡量閃避不碰到面。並提到，邱男自小不愛讀書，家人也不太管，長大就管不住了。

附近民眾指出，邱姓男子疑有吸毒前科，有好一陣子精神不太穩定，大家都敬而遠之，屢屢發生暴力事件，但都因鄉下地方相當傳統，家醜不外揚所以都不好意思過問太多，聽到聲音報警、等警察來都打完了，且因男子精神狀況，根本沒人敢靠近，只怕受到無妄之災，是村裡的不定時炸彈。

▲西螺暴男痛毆母親畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

▲西螺暴男痛毆母親前，與母親大聲在庭院中怒罵。（圖／民眾提供）

ETtoday新聞雲取得前因影片，影片中邱男先是向母親大聲吼叫，不時飆罵三字經並作勢出拳，對話中提及他就是禁不起念，母親還一直講、要把土地賣掉之類，最後衝前疑似踹了母親一腳，母親大喊要提告，即一發不可收拾，邱男重手一拳又一拳往母親身上痛毆，更不停用腳出盡全力猛踹，夾雜母親哀號聲，邱男三字經怒罵沒停過。

西螺警方昨（9）日受理報案，目前協助受害人聲請暫時保護令並依法偵辦，並派員當面約制告誡加害人，針對邱男母親部分已由家屬接應照料，目前安全無虞，案件持續偵辦中。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，遭受家庭暴力，可打113婦幼保護專線

 


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