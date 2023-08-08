見警上門全奔頂樓逃竄　雲林7違法移工解送收容

▲斗南警分局東和派出所執行聯合查察兼清樓專案勤務，查獲多名違法居留人口及數名失聯移工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗南警分局為執行警政署「推動社區警政再出發工作」落實勤區查察勤務、積極走入社區，8月2日執行聯合查察兼清樓專案勤務時，發現一處民宅中有多民可疑外籍人士，機警立即調派警力支援圍捕，查獲7名違法外籍人口，全案於警詢後解送移民署雲林縣專勤隊收容。

斗南警分局說明，警方近期針對轄內旅館、民宿、出租套房或出租房屋等易為犯罪滋藏之處所實施清樓專案，並向業者、管理員及大樓管理委員會宣導，如有發現可疑犯罪徵候，應主動聯繫所轄警察機關。

▲移工發現警察上門，全逃竄到頂樓，仍逃不過警察法眼，以優勢警力圍捕帶回偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

本月2日晚間19時許，東和派出所所長吳俊麟與警員林峻賢執行聯合查察兼清樓專案勤務時，於轄內一棟出租透天厝發現有多名可疑外籍人士，即不動聲色，立刻通報勤務指揮中心調派線上警力前來支援，約10名警力一舉進攻逮人，屋內人員發現有警察，也迅速逃到頂樓，警方以優勢警力執行圍捕，順利逮人。

斗南警分局表示，6男1女平均年紀約30多歲，經查證身分，其中3人為越南籍的失聯移工、4人為逾期停留的越南籍外僑，7人並沒有固定雇主，由其中一人自行向屋主承租房子後，再分租給其他人，並各自打零工賺錢，全案於警詢後解送移民署雲林縣專勤隊收容。針對屋主因與外籍男子僅為租賃契約關係，並非雇主故無罪。

斗南警察分局分局長温基興表示，維護社會治安是警方責無旁貸的重點工作，但「警力有限、民力無窮」，除了警察同仁落實勤務之外，也邀請熱心鄉親主動協助發掘可疑人事，如有發現社區內潛在犯罪線索，請撥打110或聯繫管轄分駐(派出)所專線電話，透過落實社區警政工作，警民共同守護轄內治安環境。

▲斗南警分局東和派出所執行聯合查察兼清樓專案勤務，查獲多名違法居留人口及數名失聯移工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）