高雄情侶超商違停買冰！「男友裝路人」露餡　車內搜出槍彈毒

▲高雄情侶超商違停買冰引起警方上前盤查，車內竟搜出改造槍彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鳥松區一對情侶倪姓男子(45歲)與39歲許姓女友，日前凌晨駕駛自小客車違停於超商前，巡邏員警見狀上前盤查，情侶一度裝傻忘記身分，警方隨後在車內找到許女身分證，一查才發現她竟是毒品通緝犯，並在車內查獲改造手槍一把、子彈5顆及毒品，並將這對毒鴛鴦逮捕送辦。

▲警方在情侶檔的車內搜出改造槍彈及毒品。（圖／記者賴文萱翻攝）

仁武分局大華派出所員警6日凌晨1點多，巡邏行經鳥松區本館路的超商前，見一輛自小客車違停路旁，因此上前盤查身分。但坐在副駕駛座的許女聲稱，自己沒帶證件也沒有記身分證號，這怪異舉動引起警方懷疑。而後便詢問從超商走出來的倪男，他竟也辯稱不知許女的姓名。

警方見2人詭異行徑，持續追問2人是否涉案或是攜帶違禁物品，但情侶檔依然裝傻表示沒有，直到警方要求帶返所內查證身分時，許女才乖乖交出身上藏有的毒品吸食器，倪男見難逃法網，也坦承「東西」都放在駕駛座下方。

▲▼警方在車內搜出改造槍枝一把、子彈5顆。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方隨後在腳踏墊查獲一級毒品海洛因2小包、海洛因捲菸一支，以及藏有一把改造手槍與子彈5發的藍色袋子。 後續也在車內找到許女身分證件，識破許女為雲林地檢署發布的毒品通緝犯身分。

警方告知相關權利後逮捕許女以及倪男，全案詢後將許女依違反毒品危害防制條例通緝逮捕歸案，並將倪男依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。