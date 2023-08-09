員工旅遊國道出意外！廂型車與聯結車擦撞　衝邊坡受困4人送醫

▲國一南下228.9k廂型車與連結車碰撞衝落邊坡，廂型車上8人全受困待救。（圖／翻攝自國道用路資訊社群）

記者蔡佩旻／雲林報導

國道一號中山高今（9）日上午09時24分在南下228.9公里處發生一起事故，1輛聯結車及1輛廂型車擦撞後，2車全衝下路肩斜坡，造成廂型車上9人有4人受傷，另連結車駕駛未受傷，救護人員將傷者送醫後，現場由國道警於11時59分排除，肇事原因由警方持續調查釐清。

一輛由張姓女子駕駛商務廂型車，乘載8名乘客都是欲南下前往屏東的員工旅遊，行經西螺休息站附近，228.9公里處與一輛潘姓（43歲）男子所駕駛聯結車發生擦撞，造成2輛車雙雙衝出外側護欄滑落邊坡，車上人員一度全部受困待救。現場共計由彰化縣、雲林縣消防局出動器材車2部、救護車3部，消防人員10名。

聯結車駕駛受到輕傷，於現場表示不用送醫；廂型車駕駛張女（50歲）頭部疼痛，乘客鄭女（20歲）輕傷，陳女（17歲）輕傷，江男（53歲）右手肘擦傷頭頸部疼痛，由救護人員送往雲林基督教醫院治療，另同車張男（24歲）、江女（14歲）、鄭男（16歲）、鄭女（30歲）送醫檢傷後未掛號治療。

▲聯結車衝落邊坡，駕駛受輕傷拒送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第三公路警察大隊表示，該車禍案件雙方駕駛人經檢測無飲酒，事故肇事原因及肇事經過由本大隊持續調查釐清中，並提醒用路人雨天行車請注意車前狀況，保持安全距離，並勿疲勞駕駛。

▲國道中山高南下228Ｋ聯結車衝落邊坡剩後車斗還在車道上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國道中山高南下228Ｋ聯結車衝落邊坡剩後車斗還在車道上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）