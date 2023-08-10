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雲林平房藏12非法移工　優勢警力包抄逮人...驚見酒駕通緝犯

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局自今年1月起，落實執行警政署「社區警政再出發」及「加強查緝非法移工專案」工作，並配合社區友善人士協助勤區員警，深入瞭解轄區狀況，日前經「友善通報網絡」順利查獲2處非法外籍人口共12人，並擴大追查其非法僱主。

▲雲林有屋主直接出租房屋給外籍人士，殊不知全為非法移工，其中更見通緝犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林有屋主直接出租房屋給外籍人士，殊不知全為非法移工，其中更見通緝犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局接獲情資指出，莿桐鄉一處民宅人口出入複雜，由分局第三組與饒平派出所組成清樓專案小組出動9名警力，於8月1日晚間前往六合村該可疑平房出租處清查屋中居住人口，即當場查獲泰國籍失聯移工7名、逾期停留外僑1名，為6男、2女年齡在25至30歲間，均以打零工維生，更發現其中一人因酒駕通緝中。

▲雲林有屋主直接出租房屋給外籍人士，殊不知全為非法移工，其中更見通緝犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲外籍移工直接找便宜空屋租住，四處打零工維生，警方正擴大追查非法雇主。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

而山區亦另獲一情資反應湖山地區一處出租平房近日常出現陌生且形跡可疑之外籍移工，經警方多日現場勘查後待時機成熟，於8月7日由本分局第三組會同移民署雲林專勤隊組成清樓專案小組出動13名警力前往，當場查獲越南籍失聯移工3名、逾期停留外僑1名，為3男、1女年齡在25至30歲間，均以打零工維生。

▲雲林有屋主直接出租房屋給外籍人士，殊不知全為非法移工，其中更見通緝犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲移工見警察上門後逃竄，不敵優勢警力遭逮回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方查獲之2處租屋點都是屋主直接出租給外籍人士，因爲單純租賃關係，屋主並無罰則。警方將查獲之失聯移工及逾期停留外僑解送移民署雲林縣專勤隊，另一名通緝犯依法逮捕並解送雲林地方檢察署歸案，並擴大追查聘用移工之非法僱主。

▲雲林有屋主直接出租房屋給外籍人士，殊不知全為非法移工，其中更見通緝犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林有屋主直接出租房屋給外籍人士，殊不知全為非法移工，其中更見通緝犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局展現落實社區經營及「友善通報網絡」之成果，有效淨化轄區治安。分局長黃念生表示，為落實警政署推動「社區警政再出發」及「清源專案2.0」兩大重點目標，運用轄區治理理念，親近鄰里掌握轄區特性，布建友善通報網，強化警民互動建構夥伴關係，守護居民安全。另呼籲業主切勿雇用非法外籍勞工以避免觸法，如發現有上門應徵工作之外勞時，請立即向警方報案處理。

▲雲林有屋主直接出租房屋給外籍人士，殊不知全為非法移工，其中更見通緝犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲外籍移工直接找便宜空屋租住，四處打零工維生，警方正擴大追查非法雇主。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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