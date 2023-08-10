虎科大延攬玉山學者陳鳳山　力推跨國精實管理與智慧製造

▲虎科大延攬玉山學者陳鳳山，培育精實管理與智慧製造國際人才。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學為112年度技職學校中唯一通過教育部「玉山學者計畫(Yushan Scholar)」核定，於今年8月起延攬美國德州大學聖安東尼奧校區教授陳鳳山（Dr. F. Frank Chen）蒞校任教，平均每年3個月，聚焦精實智慧製造，推動跨校國際合作。

虎尾科技大學說明，玉山學者陳鳳山為美國密蘇里大學工業工程學博士，是第一位獲得美國「總統教授獎」(PFF/PECASE)的台裔學者，同時也是德州大學校級「先進製造及精實系統中心」的創建者。其致力於精實六標準差（LEAN SIX SIGMA）的運用，研究跨足雲端製造、精實系統應用於製造與服務業，包括政府及醫療行業、精實產品開發設計、精實研發系統等。

陳鳳山也曾受聘於卡特比勒公司技術中心，擔任高階工程師與項目經理，領導技術研究人員從事生產製造單元的設計與控制。另於擔任維吉尼亞理工大學工業及系統工程系的特聘講座教授時，創建跨校際的高產能製造中心。

虎科大倚重陳鳳山的學術專長，與德州大學聖安東尼奧校區「先進製造與精實系統研究中心」進行跨校國際合作，取經中心育才模式，建構智能機械與智慧製造領域的國際級培訓與實務場域，並結合兩校課程資源，針對「精實六標準差」相關應用培訓種子師資。

虎科大校長張信良表示，本校通過教育部玉山學者計畫，有助於提升學校的科研質量，強化學術氛圍。學校將藉由玉山學者引薦整合，組成跨國研究團隊，進而成立國際產業學院。透過與國外頂尖學研機構合作，培育國際技術人才。

張信良說，本校聚焦智慧製造與智能機械產業，發展智慧製造在整線輸出技術與管理人才，已有4位教師取得精實六標準差黑帶證照。未來也將倚重陳鳳山教授在業界推展「精實六標準差」的實務經驗，培訓種子師資結合智慧科技專業，將持續擴展產學合作與技轉服務，深化師生專案管理能力。

虎科大表示，「智能機械與智慧製造研究中心」早於2019年起便與陳鳳山教授團隊合作，以工具機產業技術提升、品質保證及產學鏈結為核心，培育國際技術人才，至2022年共選送15位學生至德州大學「先進製造及精實系統中心」分別接受為期一年的國際實務訓練，並取得先進製造（Advanced Manufacturing/Industry 4.0)及精實六標準差的雙證照。

▲虎科大推動智慧製造與精實管理，同時也是iPAS「智慧生產工程師」能力鑑定認同學校，設有術科考場所及「精實智慧製造實驗室」培訓場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）