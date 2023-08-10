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立委劉建國爭取3千萬預算　大埔溪榴中護岸改善工程動工　

▲南岸將新建榴中護岸588公尺、水防道路側溝187公尺，五河川局目標要達到25年防洪標準。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲大埔溪南岸將新建榴中護岸588公尺、水防道路側溝187公尺，五河川局目標要達到25年防洪標準。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

大埔溪位於雲林縣斗六市與林內鄉交界，在台三線至光明橋路段，因無堤防設施，常期於颱風來襲大豪雨造成淹水災害。立委劉建國去年爭取完成堤防和防汛道路整建，現今再度爭取3千萬經費，針對大埔溪南岸進行改善，邀請五河局陳世峰副局長、縣議員張維崢、榴中里長蔡芳聰、榴北里長張朝明參加動工儀式。

立委劉建國表示，2022年3月時邀水利署第五河川局一起到大埔溪視察北岸烏麻堤段改善工程，那時候接獲地方民眾陳情，希望大埔溪南岸的榴中護岸也能來改善，因此今年五月再度邀請五河川局來視察，並爭取經費3000萬，今年度第五河川局完成發包順利開工。

劉建國也指出，南岸將新建榴中護岸588公尺、水防道路側溝187公尺，再把環境整理一下，五河川局目標要達到25年防洪標準，要讓農民安心務農、居民安心樂業，身家安全都有保障。更要特別感謝五河局，趕快把這個大浦溪榴中段，不管北岸或南岸盡速把這護岸以及水陽道路等相關的農水設施施作完成。

▲南岸將新建榴中護岸588公尺、水防道路側溝187公尺，五河川局目標要達到25年防洪標準。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劉建國也指出不管北岸或南岸盡速把這護岸以及水陽道路等相關的農水設施施作完成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
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