快訊／國1南下228K！連結車撞廂型車「翻落邊坡」　員工出遊7人傷

▲國一南下228k廂型車與連結車碰撞衝落邊坡釀10傷。（圖／翻攝自國道用路資訊社群）

記者蔡佩旻／雲林報導

國道中山高南下228公里、西螺路段，今天(9日)上午9時許發生一起翻車事故，一輛聯結車因為不明原因，與一輛廂型車發生擦撞，兩車同時摔落邊坡，廂型車上共有8人，其中7人受傷送醫，連結車駕駛一度受困，但獲救後拒絕送醫。據了解，廂型車的7人是參加公司員工旅遊，至於事故發生原因及責任歸屬，有待警消進一步調查。

西螺鎮地區今日上午約8點30分突然下起一場大豪雨並維持約1個多小時，9時34分中山高南下路段西螺服務區附近發生連結車翻覆事故，雲林縣消防局派遣西螺71及91並請彰化消防局順向支援71及91車，救護人員將救出送醫

於該路段封閉外側車道與路肩救援，事故發生原因尚待警方調查。

▲國道中山高南下228Ｋ聯結車衝落邊坡剩後車斗還在車道上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國一南下228k廂型車與連結車碰撞衝落邊坡釀10傷。（圖／翻攝自國道用路資訊社群）

▲國一南下228k廂型車與連結車碰撞衝落邊坡釀10傷。（圖／翻攝自國道用路資訊社群）

▲國道中山高南下228Ｋ聯結車衝落邊坡剩後車斗還在車道上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）