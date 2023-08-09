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社會 社會焦點 保障人權

這運將超機警！高鐵站載到車手通報警方　保住婦人辛苦錢

▲警方接獲計程車司機報案，立即前往車手所在處逮捕現行犯，從曾嫌身上起獲多張金融卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方接獲計程車司機報案，立即前往車手所在處逮捕現行犯，從曾嫌身上起獲多張金融卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名6旬周姓計程車司機平日在高鐵虎尾站排班，日前載到一名青年，行進間發現男子一直講電話，且對話內容有異，也無法確定目的地，周姓司機欲轉進派出所表示建議向警察問路，即遭到青年要求立即回頭「不能進去」，司機警覺一定是詐欺車手，便於乘客下車後立即報警，讓警方順利破獲詐騙案。

北港警分局指出，曾姓嫌犯（29歲）於雲林高鐵站下車後搭乘計程車前往水林鄉，向一名65歲婦人收取金融卡及密碼。據曾姓犯嫌表示，在臉書網站上看見高薪徵職廣告，負責面交及至銀行取款車手工作。這次依照「上級指示」，以假傳票為由與被害人面交，收取3張金融卡及帳號密碼後，就打算到附近ATM提領，再將所得現金交予詐團上游。

▲警方接獲計程車司機報案，立即前往車手所在處逮捕現行犯，從曾嫌身上起獲多張金融卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲曾姓犯嫌表示，是在臉書網站上看見高薪徵職廣告，負責面交及至銀行取款車手工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局表示，婦人遭到假檢警手法的詐欺集團，對方要求須帶著金融卡面交給「檢察官」，以達到監管帳戶的目的，並與對方約好地點面交，將她3張金融卡及帳號密碼都給了詐騙集團。幸有小黃司機機警通報指認，警方得以當場逮捕曾姓車手，查扣犯罪聯繫用手機及金融卡4張，成功挽留婦人辛苦錢。

北港警分局提醒民眾，常見假冒公務機關詐騙手法關鍵字為「遭冒用身分」、「電話中作筆錄」、「加LINE定時回報」、「偵查不公開」、及「監管帳戶」等，聽到前述這些關鍵字，就是詐騙。感謝計程車司機的機警及熱心舉報，成功攔阻民眾受騙。

▲警方接獲計程車司機報案，立即前往車手所在處逮捕現行犯，從曾嫌身上起獲多張金融卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方接獲計程車司機報案，立即前往車手所在處逮捕現行犯，從曾嫌身上起獲多張金融卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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