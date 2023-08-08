消失百年原生細葉卷丹百合　洪勝雄：人工復育重現浴火鳳凰

▲台灣原生種「細葉卷丹」百合。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣生態界夢幻之花，原生種的「細葉卷丹」百合，在新北市政府農業局鍥而不捨，歷經2年人工培育，終於在淡水頂田寮有機農場，開出組培苗的第一朵花，驚艷各界。農業局簡任技正洪勝雄表示，將透過環境勘查、記錄，盼複製相關環境大量培育，讓全世界都知道。

細葉卷丹百合花是日據時期1915年出現在日本人製作的標本中，近100年來都未被發現，一直是夢幻之花；直至2011年，苗栗縣通霄鎮濱海山坡地火災，研究人員復原現場，不久竟然發現5株細葉卷丹百合花，世人總算窺得真面目，稀有度遠勝國際間任何極度瀕危物種。

▲細葉卷丹百合花是日據時期1915年出現。

農業部林業及自然保育署為復育細葉卷丹透過與中興大學園藝系教授張正合作，將該5株球莖，透過組織培養苗，擴大族群數量，終於10年後台中種苗場第一次量化供應1000多株苗栽，新北市農業局獲悉，隨即採購100株，委託農場苗圃協助培育。

農業局簡任技正洪勝雄指出，2021年採購100株種苗場細葉卷丹組培苗後，分送到三芝、金山、淡水農場苗圃培育，但因休眠期和環境馴化期長，又容易病蟲害，存活率僅有60至70％，而且多已經休眠，實在不敢存有短期幾年內開花結果的妄想。

▲新北市農業局採購100株，委託農場苗圃協助培育。

不過，沒想到委託復育的淡水頂田寮有機農場，雖然只分配得10株，但在農民鄭鵬舉悉心照料下，經常灌以發酵後牛奶補充氮肥，所有的苗栽皆是綠意盎然，其中1株竟然在7月4日成功開出第一朵約50元硬幣大小橘色的細葉卷丹百合花，洪勝雄說，淡水這朵花應該是細葉卷丹百合，人工培育的首開的花，驚艷產管學界，紛紛表達參訪勘察環境狀況的意願。

洪勝雄表示，細葉卷丹百合花期是6至9月，開花時間僅5至7天，已詳實場勘記錄環境溫溼度、日曬時間及土壤分析了解微生物及肥份等因子，希望複製成功的環境，讓細葉卷丹百合栽種技術傳授給有心復育的花農，大量增加族群數量，進軍國際花卉市場，讓世界看到台灣的美及永續復育生態的用心。