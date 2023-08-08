家與文化傳承皆不缺席　新北表揚22優秀原民模範父

▲新北市汐止區李進發先生（中）。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天是一年一度的父親節，新北市今年的原住民模範父親代表總計22名，其中市級3名，分別是阿美族的曾茂昌、李進發以及排灣族的許富基；區級則有19名：淡水區阿美族高勝福、三重區阿美族黃誠仁、三峽區阿美族林長生、蘆洲區阿美族林鴻禧、林口區阿美族謝光榮、五股區阿美族邱定成、烏來區則有泰雅族高光智等13名爸爸。原民局長林瑋茜表示，他們不僅成功在家庭中扮演了父親的角色，也在都會區擔任傳承文化及推動族群事務的重要推手。

汐止區的李進發，現年62歲，在汐止區公所清潔隊服務已有29年，他的兩個兒子在體育方面均發揮長才，長子是競技啦啦隊國家代表隊選手，曾代表台灣拿下世界盃錦標賽冠軍，次子從小練跆拳道與田徑，是個黑帶三段高手，另外，還有一位患有癲癇的女兒也是上天給的禮物。

▲新北市土城區曾茂昌先生（中）。

女兒出生8個月就檢查出患有癲癇，李進發不辭勞苦照顧女兒，載送就醫、上學，因為女兒從小怕與人接觸，他持續鼓勵著她，給她滿滿安全感，也帶著她接觸人群，24歲的女兒現在在醫院治療課程與特殊教育學校兩邊跑，父親的愛，帶著她積極面對人生重重考驗。而李進發在原住民族文化上也貢獻良多，不僅於97年成立海洋文化藝術團，也透過語言、歌謠、舞蹈等多種方式，積極將原民文化傳遞給更多人。

另外，目前擔任台北山舞藝術團團長的曾茂昌，同時也是土城區原住民族協進會理事長、領導人、土城區文化健康站照顧服務員，總在關懷族人上，不遺餘力。曾茂昌的孩子因有心臟方面的疾病，無法激烈運動，他轉而帶著孩子接觸原民文化傳統樂舞，甚至拉著他們一起參加多項舞樂及戲劇比賽，透過親子互動學習，家庭關係變得更和諧，也少了距離感。

▲新北市蘆洲區許富基先生（中）。

原民局長林瑋茜表示，為感謝父親們的辛勞及表達對模範父親的敬意，首次送上紅榜祝賀每位原民模範父親，以部落生活用語的賀詞，展現出特別心意，也感謝每位爸爸肩負重擔，為家庭努力打拚、替社會付出貢獻，父愛如山，是每個家庭最堅實的後盾，祝福所有偉大的爸爸，父親節快樂！

▲新北市三峽區林長生先生（右3）。

▲新北市五股區邱定成先生（右4）。

▲新北市蘆洲區林鴻禧先生（左）。

▲新北市林口區謝光榮先生（中）。

▲新北市三重區黃誠仁先生（左）。