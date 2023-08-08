　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

家與文化傳承皆不缺席　新北表揚22優秀原民模範父

▲家與文化傳承皆不缺席 新北表揚22優秀原民模範父。（圖／新北市原民局提供）

▲新北市汐止區李進發先生（中）。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天是一年一度的父親節，新北市今年的原住民模範父親代表總計22名，其中市級3名，分別是阿美族的曾茂昌、李進發以及排灣族的許富基；區級則有19名：淡水區阿美族高勝福、三重區阿美族黃誠仁、三峽區阿美族林長生、蘆洲區阿美族林鴻禧、林口區阿美族謝光榮、五股區阿美族邱定成、烏來區則有泰雅族高光智等13名爸爸。原民局長林瑋茜表示，他們不僅成功在家庭中扮演了父親的角色，也在都會區擔任傳承文化及推動族群事務的重要推手。

汐止區的李進發，現年62歲，在汐止區公所清潔隊服務已有29年，他的兩個兒子在體育方面均發揮長才，長子是競技啦啦隊國家代表隊選手，曾代表台灣拿下世界盃錦標賽冠軍，次子從小練跆拳道與田徑，是個黑帶三段高手，另外，還有一位患有癲癇的女兒也是上天給的禮物。

▲家與文化傳承皆不缺席 新北表揚22優秀原民模範父。（圖／新北市原民局提供）

▲新北市土城區曾茂昌先生（中）。

女兒出生8個月就檢查出患有癲癇，李進發不辭勞苦照顧女兒，載送就醫、上學，因為女兒從小怕與人接觸，他持續鼓勵著她，給她滿滿安全感，也帶著她接觸人群，24歲的女兒現在在醫院治療課程與特殊教育學校兩邊跑，父親的愛，帶著她積極面對人生重重考驗。而李進發在原住民族文化上也貢獻良多，不僅於97年成立海洋文化藝術團，也透過語言、歌謠、舞蹈等多種方式，積極將原民文化傳遞給更多人。

另外，目前擔任台北山舞藝術團團長的曾茂昌，同時也是土城區原住民族協進會理事長、領導人、土城區文化健康站照顧服務員，總在關懷族人上，不遺餘力。曾茂昌的孩子因有心臟方面的疾病，無法激烈運動，他轉而帶著孩子接觸原民文化傳統樂舞，甚至拉著他們一起參加多項舞樂及戲劇比賽，透過親子互動學習，家庭關係變得更和諧，也少了距離感。

▲家與文化傳承皆不缺席 新北表揚22優秀原民模範父。（圖／新北市原民局提供）

▲新北市蘆洲區許富基先生（中）。

原民局長林瑋茜表示，為感謝父親們的辛勞及表達對模範父親的敬意，首次送上紅榜祝賀每位原民模範父親，以部落生活用語的賀詞，展現出特別心意，也感謝每位爸爸肩負重擔，為家庭努力打拚、替社會付出貢獻，父愛如山，是每個家庭最堅實的後盾，祝福所有偉大的爸爸，父親節快樂！

▲家與文化傳承皆不缺席 新北表揚22優秀原民模範父。（圖／新北市原民局提供）

▲新北市三峽區林長生先生（右3）。

▲家與文化傳承皆不缺席 新北表揚22優秀原民模範父。（圖／新北市原民局提供）

▲新北市五股區邱定成先生（右4）。

▲家與文化傳承皆不缺席 新北表揚22優秀原民模範父。（圖／新北市原民局提供）

▲新北市蘆洲區林鴻禧先生（左）。

▲家與文化傳承皆不缺席 新北表揚22優秀原民模範父。（圖／新北市原民局提供）

▲新北市林口區謝光榮先生（中）。

▲家與文化傳承皆不缺席 新北表揚22優秀原民模範父。（圖／新北市原民局提供）

▲新北市三重區黃誠仁先生（左）。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►卡努侵襲！新北鼻頭漁港湧入「海漂垃圾」　已清完恢復通行

►颱風假揪友衝八分寮吃豬腳「店沒開卻火燒車」　駕駛苦笑：有夠衰

►越南妹來不及穿衣...基隆警突襲「鐵路街」紅燈區　15賣淫女栽了

►2023眾望所藷！新北金山甘藷季8／26開跑　焢窯體驗明開放報名

ET快訊
遭大S提告！張蘭回應了
中華隊10金 總排名曝光
女團收死亡威脅！犯人預告「要在機場拿刀殺她」
醫師拿草刀「衝出診所」作勢砍他！原因曝光
張志豪單場三響砲灌7打點新高　兄弟11比3勝桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

剛受困4天！南投最強老爸「徒步2小時入山」送奶粉給7個月大兒

家與文化傳承皆不缺席　新北表揚22優秀原民模範父

坪林父子創立「山香研茶」　勇奪新北美人茶特等獎

辦護照聽音樂會舒緩排隊壓力　外交部雲嘉南辦事處優化公家形象

真幸運！台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

13廠商獲826萬補助！基隆副市長邱佩琳帶頭敲金蛋「破殼重生」

桃青協助部落竹林找到第二春　青年局協助獲百萬創業金

2023桃園好棧旅館評鑑暨服務品質健檢　即日起開放報名

民力無窮　台南市做工行善團協助修整門窗加入防疫行動

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

火爆哥不爽被超車大街亮槍　「敲窗恐嚇」被警壓地上逮捕

剛受困4天！南投最強老爸「徒步2小時入山」送奶粉給7個月大兒

家與文化傳承皆不缺席　新北表揚22優秀原民模範父

坪林父子創立「山香研茶」　勇奪新北美人茶特等獎

辦護照聽音樂會舒緩排隊壓力　外交部雲嘉南辦事處優化公家形象

真幸運！台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

13廠商獲826萬補助！基隆副市長邱佩琳帶頭敲金蛋「破殼重生」

桃青協助部落竹林找到第二春　青年局協助獲百萬創業金

2023桃園好棧旅館評鑑暨服務品質健檢　即日起開放報名

民力無窮　台南市做工行善團協助修整門窗加入防疫行動

張蘭挨告反斥大S炒作！　回應被抓包「低級錯誤」網吐槽：搞笑了

宋柏緯戀初孟軒「教洗澡」露結實屁股　美少年耽美BL之戀狂撒糖

台灣文化祭「TAIWAN PLUS」回歸！　集結破百組台灣在地品牌

剛受困4天！南投最強老爸「徒步2小時入山」送奶粉給7個月大兒

家與文化傳承皆不缺席　新北表揚22優秀原民模範父

孩子在場見證！張志豪轟三響當禮物　連6盜笑稱跑1休4

童軍大露營變大撤退！韓國辦「K-POP演唱會」留人　議員籲：找BTS

Nissan「Skyline Nismo性能房車」正式亮相！雙車型、限量1100台

易士達航空9／2復飛松山-金浦　單程票1200元起含免費託運行李

張志豪單場3響砲　彭政閔嗨喊：太神了！

野生海豹現蹤屏東沙灘　居民直擊圓滾肚彈進海

地方熱門新聞

全台唯一不粉紅　寶雅3年後掛回招牌

狂雨奇景！斑馬線漂走了鄉民傻眼

彰化清潔隊挺進雲林　支援古坑大清消

雇主聘用高齡勞工最高可領18萬補助

最高關公神像重現　威天宮舉行安座大典

快訊／高雄市3里恢復正常上班上課

居民6天吞34張罰單　里長廣播痛罵檢舉達人

林右昌連2天挺進廬山災區

桃園、龜山區16里逾3萬戶　8/19停水16小時

慶祝Xpark 3周年 吉祥物LEO & LINA來台與眾同樂

行善不能等　陳財寶再捐贈復康巴士

2024台灣燈會召募3500名志工

廬山21人溜過繩索脫困　驚險畫面曝

13廠商獲補助！基副市長邱佩琳敲金蛋「破殼重生」

更多熱門

相關新聞

坪林父子創立山香研茶　勇奪新北美人茶特等獎

坪林父子創立山香研茶　勇奪新北美人茶特等獎

新北市石碇區農會今（8日）辦理「新北市美人茶評鑑比賽」頒獎典禮，新北市政府農業局長李玟出席頒獎，肯定農友努力，本次為坪林區蘇文松拿下特等獎，蘇文松與兒子共同創立「山香研茶」品牌，今天也是父親節，蘇文松笑著表示，能夠獲得特等獎，是最好的父親節禮物。

搜救隊挺進仁愛鄉　累癱借跳高墊先睡

搜救隊挺進仁愛鄉　累癱借跳高墊先睡

表揚基隆模範父親　謝國樑感謝

表揚基隆模範父親　謝國樑感謝

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

林春生當選國軍模範父親　後指部中將頒賀匾

林春生當選國軍模範父親　後指部中將頒賀匾

關鍵字：

新北原民模範父親

讀者迴響

熱門新聞

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

靜宜女大生追愛4個月現況曝　警發出警告說話了

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

快訊／洪詩宣布懷孕！

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

抽中一張有望現賺36.8萬元！　材料-KY 10日起開放申購

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

快訊／郭台銘感動哭了　「2位神秘嘉賓」驚喜現身祝父親節快樂

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面