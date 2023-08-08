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南部登革熱疫情升溫　新北派21清潔隊員赴雲林支援噴消

▲南部登革熱疫情升溫 新北派21清潔隊員赴雲林支援噴消。（圖／新北市環保局提供）

▲新北環保局專業防治人員協助雲林縣執行噴藥消毒作業。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近期因南部登革熱疫情持續嚴峻，其中雲林縣本土登革熱案例已達120例，又以古坑鄉疫情較為嚴重，雲林縣日前協請各縣市支援化學防治噴藥作業，新北市政府環保局評估噴藥量能後，自昨（7日）起派出21名專業防治人員前往雲林縣古坑鄉，支援熱區化學噴藥防治作業，期能降低登革熱疫情。

環保局長程大維表示，防治登革熱刻不容緩，是所有人要共同努力的環境事務，這次接到雲林縣的支援請求，即立刻盤點人力和機具量能，自8月7日至9日共計3天，派出領有施藥專業證照且熟悉作業的21名專業菁英同仁及10組熱煙霧機支援，配合現場專家及雲林縣政府分配及指揮，執行古坑鄉荷苞村等區域的噴藥消毒作業，全力協助雲林縣圍堵登革熱，避免疫情擴散。

▲南部登革熱疫情升溫 新北派21清潔隊員赴雲林支援噴消。（圖／新北市環保局提供）

▲新北環保局7日起派出21名專業防治人員前往雲林縣古坑鄉，全力協助圍堵登革熱。

環保局表示，新北市的「清除孳生源」工作，自7月31日由朱惕之副市長率領相關局處首長、里長及志義工一起啟動「市民清潔日活動」，呼籲市民落實「每週1日清潔日」，截至目前已動員4萬餘人次、清除超過1萬3000個積水容器，將繼續動員各機關、里長及社區居民動手清理積水容器，杜絕孳生源。

環保局強調，「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」，居家環境中有很多可能形成的積水容器，像是雨棚、空盆栽、水生植物未飼養食蚊魚、屋頂排水溝、雜物堆積、樹洞及曬衣桿插孔等，需要靠每位民眾的力量，自動自發清除孳生源，才能滅絕登革熱疫情。

環保局也提醒，如經稽查巡檢發現有積水情形致有孑孓或病媒蚊幼蟲孳生之虞，依《廢棄物清理法》最高可處新台幣6000元，經限期未改善還會再處罰，民眾切勿輕忽，應共同防範病媒蚊，守護自己及社區的健康。

▲南部登革熱疫情升溫 新北派21清潔隊員赴雲林支援噴消。（圖／新北市環保局提供）

▲南部登革熱疫情升溫 新北派21清潔隊員赴雲林支援噴消。（圖／新北市環保局提供）

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