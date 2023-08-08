坪林父子創立「山香研茶」　勇奪新北美人茶特等獎

▲新北市農業局長李玟（左2）出席「新北市美人茶評鑑比賽」頒獎典禮，肯定農友努力，為坪林區蘇文松（左3）拿下特等獎，蘇文松與兒子蘇冠軒（左4）共同創立「山香研茶」品牌。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石碇區農會今（8日）辦理「新北市美人茶評鑑比賽」頒獎典禮，新北市政府農業局長李玟出席頒獎，肯定農友努力，本次為坪林區蘇文松拿下特等獎，蘇文松與兒子共同創立「山香研茶」品牌，今天也是父親節，蘇文松笑著表示，能夠獲得特等獎，是最好的父親節禮物。

蘇文松18歲就開始製茶，家族從事製茶事業已有160多年，現為第五代，累積40多年的製茶功夫，7年間獲得3次新北市美人茶特等獎殊榮，與弟弟蘇志成及兒子蘇冠軒共同經營清境茶園，茶園經營面積有5.5公頃，茶產量1年約1萬台斤，除了產製美人茶，還有包種茶及蜜香紅茶。

▲蘇文松18歲就開始製茶，家族從事製茶事業已有160多年，現為第五代，累積40多年的製茶功夫。

蘇文松表示，美人茶是以手採嫩芽做為製茶原料，為了讓小綠葉蟬叮咬茶葉數量增加，茶園不噴灑農藥，並以傳統人工鋤草，耗時費工，營造出與小綠葉蟬共生的環境，提高茶葉的品質。

此外，蘇文松與兒子蘇冠軒自創「山香研茶」品牌，以歷代相傳頂尖製茶技藝，不斷研究包種茶特色香氣，除了茶園販售外，也上架電商平台，讓各地顧客都可以透過網路訂購，支持在地茶葉品牌。

▲石碇張家茶莊第三代張智翔（右4），茶莊今年獲得頭等獎、金質獎及銀質獎。



另外，本次獲獎最年輕為33歲青農張智翔，為石碇張家茶莊第三代，茶莊今年獲得頭等獎、金質獎及銀質獎，張智翔日文系畢業後在外學習茶葉銷售近6年，3年前返鄉承接家族茶產業，持續精進茶莊經營及製茶技術，未來也將家族茶產業結合日文專業行銷推廣，拓展外銷機會。

石碇區農會理事長陳金財表示，美人茶屬重發酵茶，又稱白毫烏龍茶、椪風茶，茶特色在於茶樹嫩芽經小綠葉蟬叮咬而製成，俗稱「著蜒」，經啃食後的茶樹，代謝生成特殊成分，轉化散發出獨特熟果香與甘甜蜜香，茶湯呈琥珀色、紅潤香醇。

▲最年輕為33歲青農張智翔，為石碇張家茶莊第三代，茶莊今年獲得頭等獎、金質獎及銀質獎。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值。在地茶品可電洽石碇區農會：02-2663-1214。