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新北重賦水岸雅緻新魅力　五股「山水匯集廣場」今啟用

▲五股獅子頭山水匯集廣場啟用。（圖／新北市高灘處提供）

▲「獅象捍門」有特殊山河交匯之歷史人文。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市五股獅子頭的「山水匯集廣場」在8日正式開放，淡水河自蘆洲、五股至八里水岸擁有得天獨厚的河域景觀資源，新北市政府高灘地工程管理處推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，在河濱園區規劃打造在地適宜性的「主題」特色規劃，重新賦予水岸魅力並展現雅緻迷人的山河景色，希望透過活化各標誌性的亮點空間、重新梳理人車分道漫遊動線，交織串起水岸乘載的新舊元素，塑造出友善民眾、吸引遊客的A＋級新生活水岸。

新北市副市長陳純敬表示，這個計畫包含了以「龍形小船塢」為中心的龍形渡船頭休憩廣場；改善護岸和動線的「關渡橋景觀平台」，維持自然生態的「蘆洲濕地示範區」，加上「山水匯集廣場」形成淡水河左岸沿途的帶狀休憩及探索景點，於觀景座階歇息，微風徐徐吹來，欣賞波光粼粼，遠眺淡水河美景，美不勝收。

▲五股獅子頭山水匯集廣場啟用。（圖／新北市高灘處提供）

▲體驗新北山水匯聚之美。

陳純敬進一步說明，「山水匯集廣場」居高臨下，遠眺觀音「山」、淡「水」河匯聚之景，三河匯流景緻盡收眼底；利用既有地形，改善陡峭坡面 建構無障礙平緩動線坡道，建置觀景座階及營造具自然特色森林遊戲場，還有陸蟹通廊，營造生態溪流的多樣棲地環境；亦可了解「獅象捍門」特殊山河交匯之歷史人文，「獅」指今淡水河左岸五股獅子頭一帶，為觀音山餘脈至此地形，隆起形如伏地金獅，「象」指基隆河出淡水河口的關渡，為大屯山脈扁平延伸形成象鼻地形。

鄰近住家民眾孫小姐表示，台灣地狹人稠，住家附近規劃自然遊戲區域，有溜滑梯、平衡木、彈跳床、攀爬區，另設置平緩的無障礙賞景步道，小孩玩耍及長輩散步均有安全感，自己先生喜歡垂釣，周邊的獅子頭釣魚台也重新整修，真是再貼心不過了。

▲五股獅子頭山水匯集廣場啟用。（圖／新北市高灘處提供）

▲遠眺淡水河美景。

高灘處長張修銘也表示，「山水匯集廣場」利用既有地形構建不同形式的垂直連接空間，緩坡、草階及溜滑梯，提供跨年齡層休憩、賞景，營造安全、多元、優質休閒空間，創造友善城市及氛圍，一直是高灘處努力的方向，不同時節的高灘地，展現不同的風情與面貌，扶老攜幼來高灘地，騎自行車或愜意漫步、觀賞沿途景觀或探索濕地生態，用心規劃的「山水匯集廣場」，歡迎大家有閒來坐。

▲五股獅子頭山水匯集廣場啟用。（圖／新北市高灘處提供）

▲大小朋友都愛的溜滑梯。

▲五股獅子頭山水匯集廣場啟用。（圖／新北市高灘處提供）

▲平衡木可協調肢體動作及穩定度。

▲五股獅子頭山水匯集廣場啟用。（圖／新北市高灘處提供）

▲小朋友練習攀爬。

▲五股獅子頭山水匯集廣場啟用。（圖／新北市高灘處提供）

▲「山水匯集廣場」8月8日正式開放，歡迎民眾來享受山水之美。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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