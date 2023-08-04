雲林閱讀月系列活動開跑　推出「寶寶的第一本書」從小養成

▲雲林縣府結合鄉鎮市圖書館舉辦「嬰幼兒閱讀起步走、幸福向前走」等系列活動，並結合縣內戶政機關及醫療院所等推廣親子閱讀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（4）日舉辦雲林閱讀月系列活動記者會，由縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、雲林縣不動產開發商業同業公會理事長李銘洲、豐泰文教基金會董事長林金陽等人，共同為雲林Fun暑假閱讀月揭開序幕，並宣告寶寶的第一本書、微冊講座、親子共讀、嬰幼兒繪本導讀、電影賞析系列活動正式開跑。

豐泰文教基金會及雲林縣不動產開發商業同業公會，長期以來對雲林縣的文化、藝術、教育持續地關心與支持，不但贊助經費，今天林金陽董事長、李銘洲理事長也特地到場參與活動。雲林縣不動產開發商業同業公會則已連續5年捐贈新生兒圖書1000冊等經費，縣府將持續推動新生兒辦理借閱證即贈送閱讀禮袋活動。

▲豐泰文教基金會及雲林縣不動產開發商業同業公會，長期以來對雲林縣的文化、藝術、教育持續地關心與支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，縣府結合20鄉鎮市圖書館，從7月到12月舉辦「嬰幼兒閱讀起步走、幸福向前走」等系列活動，並結合縣內戶政機關及醫療院所等推廣親子閱讀，只要新生兒在雲林辦理借閱證，即贈送新生兒閱讀禮袋1份，鼓勵家長從嬰幼兒時期就開始陪伴孩子閱讀，期待鄉親都能就近到圖書館借閱書籍，養成閱讀風氣與習慣。

文化觀光處長陳璧君指出，文化觀光處推出「嬰幼兒閱讀起步走、幸福向前走」等各項閱讀活動，推動「整個雲林都是你的圖書館」。2023微冊點點名集點活動，邀請大家帶著一本書來逛微冊市集或到各微冊店家，即可交換「一本萬力」書籍回家，啟動書本的知識循環。

此外，為推廣雲林縣公共圖書館CIS，邀請大家至雲林公共圖書館(含鄉鎮圖書館)辦新證或舊證換新證，結合微冊角落和本縣公共圖書館。7-8月圖書館周周不同之講座、書展、市集、閱讀集點、英文課程等系列活動，讓圖書館成為民眾暑假的不二選擇，同步提振閱讀經濟力。

陳璧君表示，豐泰文教基金會支持「地物人生-2023微冊角落閱讀推廣計畫」，邀請4間微冊店家分別以土地、食物、職人、生活四大主題，至高中職/大學校園辦理各1場閱讀推廣講座，並邀請4位不同專業背景領域的知名講者，結合微冊角落四大主題進行閱讀講座。希望大家透過閱讀、從土地看見食物，看見在地職人，看見雲林因為閱讀變得更趣。

▲雲林縣府結合鄉鎮市圖書館舉辦「嬰幼兒閱讀起步走、幸福向前走」等系列活動，並結合縣內戶政機關及醫療院所等推廣親子閱讀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）