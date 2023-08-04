超級藍月引大潮！雲林口湖20年來最嚴重海水倒灌...魚塭慘遭淘空

▲口湖鄉民代表會主席王溪邊、口湖鄉長李龍飛與前主席王紫陽第一時間的現場勘查。（圖／翻攝自Facebook／李龍飛）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林口湖鄉因藍月大漲潮與卡努颱風外圍環流帶來雨勢影響，今（4）日發生嚴重海水倒灌，海水自溢過堤岸往內陸倒灌，僅1小時即將整個港區、大水排與馬路淹沒，就連地勢較高的堤岸也遭海水侵入，直接灌入下崙魚塭區，目前部分魚塭遭淹沒，口湖鄉代主席王溪邊緊急通知水利單位設法處理，鄉長李龍飛一同前往現勘。

口湖鄉代主席王溪邊將海水淹漫漁港照片貼在個人粉絲專頁，並表示，因逢「初三、十八」其中的農曆十八日超級大潮引發海水倒灌、淹滿路面，因路面長久以來一直有掏空跡象，故連同漁民的養殖區受到牽連，魚塭也因為海水倒灌滿出來，讓漁民苦不堪言。

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▲雲林箔子寮漁港嚴重海水倒灌。（圖／翻攝自Facebook／李龍飛）

箔子寮漁港接連兩日因為超級大潮引發海水倒灌、淹滿路面，因路面長久以來一直有掏空跡象，故連同漁民的養殖區受到牽連，魚塭也因為海水倒灌滿出來，讓漁民苦不堪言。「海水倒灌」影響地方經濟以及生活甚巨鄉親的居家安全，我們一定堅持到底，並感謝口湖鄉長李龍飛與老主席王紫陽第一時間的現場勘查。

▲雲林箔子寮漁港海水從大牌灌入魚塭。（圖／翻攝自Facebook／李龍飛）

口湖鄉長李龍飛指出，正滿潮水位會再上升10公分，不少魚塭底部已遭掏空，對許多養殖業者影響甚鉅，盼雲林縣政府與漁業署等相關單位能儘速伸出援手，這也是口湖鄉20年來最嚴重的一次海水倒灌。

▲▼雲林箔子寮漁港海水倒灌，淹沒馬路。（圖／翻攝自Facebook／王溪邊個人專頁）