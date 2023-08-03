聽障造成行為偏差　雲二監、學校、少年法庭助他回歸正軌

▲雲林二監林文宗典獄長秉持著「不放棄任何一個孩子」的信念，決定連結各方資源支持援助，親手將助聽器贈與小維。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林少年觀護所中一名10多歲的青少年小維，有先天聽障問題，因打架傷人現由雲林地方法院少年法庭裁定收容於少年觀護所，收容期間雲林第二監獄(與雲林少年觀護所合署辦公)積極連結各方資源共同協助小維購置助聽器，出所後由學校與少年法庭共同協助小維重返家庭、學校，重建人際關係，找回學習動力。

小維在國小時曾配戴助聽器，但因為害怕被歧視而鮮少使用，加上疫情期間少與人互動，造成他語言與聽力訓練不足，上國中後更面臨環境變動及各項人際壓力，導致行為偏差，學校雖積極與家長溝通，針對小維聽力問題與校園生活適應盡力給予協助，卻效果有限。

在雲林少年觀護所收容期間，輔導員及心理師幾次晤談輔導後發現，聽力障礙可能是造成小維偏差行為的主因，進一步聯繫學校後發現小維家經濟拮据，無力為他購買新的助聽器。雲林第二監獄林文宗典獄長在了解小維的特殊需求後，秉持著「不放棄任何一個孩子」的信念，決定連結各方資源支持這項援助家庭的公益行為。

先由雲二監獄安排接受聽力檢測，再由學校教師評估小維家中的經濟狀況，陪伴小維及媽媽一同至助聽器店家試戴，媒合最適合他的型號；雲林縣社會處及輔具中心則提供行政上的協助，讓輔具評估申請流程更加順利，廠商也共襄盛舉承諾給予優惠的價格，最後購置助聽器不足金額的部分，則由雲林第二監獄消費合作社公益金捐款支付，結合各方資源促成這樁美事。

小維離開矯正機關後，已經回到學校學習，由校方持續關懷小維的學習狀況，少年法庭則協助督促小維配戴助聽器，關心他的日常生活，與家屬保持良好的溝通聯繫，由雲林第二監獄與學校、少年法庭三方共織的防護網成功接住了可能在懸崖邊失足的小維，相信各界的關懷支持能引導小維回到正軌，成為他未來正向成長的力量。