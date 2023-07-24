防範中颱杜蘇芮襲台致災　雲縣備妥1萬6135包砂包防積淹水

▲縣長張麗善今日一早召開高峰會議時，指示相關單位做好整備，並呼籲鄉親提高警覺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，中央氣象局預計今(24)日下午發布海上颱風警報，為做好防颱工作，縣長張麗善指示相關單位做好整備，請民眾做好住家清溝；農業處亦籲請農民注意施藥後安全採收期，以確保產品食用安全；並於風雨後注意清園、排除積水，並加強肥培管理措施防範病蟲，確保農作物產量及品質。

縣長張麗善於高峰會議時指示相關單位務必針對轄管區域檢視，抽水站進行試運轉、閘門外清淤、滯洪池排水渠道之降低水位、易淹水地區排水清淤、沙包準備、山區土石流警戒區監控、户外大型物件看板加強固定等等，維護鄉親財產及性命安全。縣府及各公所現已備妥1萬6135包砂包，低窪地區請慎防淹水，不足處向各公所索取。

水利處長許宏博說明，7/26-28三日累積雨量預估平地200~300毫米、山區350~500毫米。已針對抽水站設備、滯洪池、前池與開啟防潮閘門重力排水。另轄管各大、中、小型移動式抽水機共342台，已完成相關預檢作業，依照各公所提報之地點及易淹水地區視狀況進行相關預佈作業，以提升各區域排洪調節能力。

▲縣府及各公所現已備妥1萬6135包砂包，低窪地區請慎防淹水，不足處向各公所索取。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



許宏博指出，為即時瞭解各地有無淹水災情，本府陸續建置各式水情監視及監測設備，並積極結合雲端物聯網與AI人工智慧及大數據分析等技術，加強轄區內水情即時監控及預警能力，共建置水位站-77處、雨量站-46處、影像監視站-170處、路面淹水感測站-202處。

雲林縣政府農也處也呼籲，養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水設施之疏通，檢視備用發電機、加強巡視水閘門，必要時請於塭堤加設防護網。在港船筏應加強纜繩繫縛嚴加戒備，逗留海面之船筏應隨時留心收聽氣象報告，同時與各地區漁業電台保持密切聯繫。



平地造林地區若為易浸水區域應做好林地排水設施，畜牧業者應加強開放式畜禽舍支架樑柱之檢查補強作業，封閉式畜禽舍應加強門窗檢修並予固定，飼料貯存處應加蓋防雨帆布。乳牛飼養戶應準備發電設備，以防停電時，榨乳與貯乳設施之運作停止，減少生乳損失。加強仔畜禽之保溫及清潔衛生管理，隨時注意畜禽舍溫濕度，保持通風的環境並防範冷風的侵襲。

▲農業處籲請農民注意施藥後安全採收期，以確保產品食用安全；並於風雨後注意清園、排除積水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）