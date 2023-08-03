雲林加強防治登革熱　古坑鄉3村查獲孑孓...將開罰2400至6千

▲即日起稽查暖區發現孳生孑孓者加重處份，處2400元至6000元以下罰鍰。（圖／環保署提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣本土登革熱疫情持續延燒，累計確診個案120例，分布在古坑鄉、斗六市、台西鄉、林內鄉及虎尾鎮，以古坑鄉荷苞村最多，為有效防治登革熱、 消滅病媒蚊，雲林縣動員鄉鎮市公所清潔隊及村里共同防疫，截至8月2日累計動員2161人次，清理482個村里，清理孳生源6970處，噴藥1645處。

環保局長張喬維表示，為全面抑制疫情擴散，環保局自7月14日起，就不分平假日派環保稽查員，至家戶及空屋空地稽查，並出動空拍機協助巡查，讓登革熱防疫零死角，截至8月2日查獲積水容器孳生孑孓累計開罰72件，裁處金額累計達12萬元。

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仍有部分民眾未配合落實居家環境管理，環保局為了強力杜絕登革熱疫情，即日起將升級稽查力度，一旦查獲積水容器孳生孑孓，將依「雲林縣環境清潔維護自治條例」裁處。

而疫情熱區古坑鄉荷苞村，則維持最高6000元罰鍰；本次提升暖區防疫稽巡查力度，包含古坑鄉高林村、東和村、水碓村等3處孳生孑孓者加重處分，處2400元至6000元以下罰鍰，其餘地區則處1200元至6000元以下罰鍰。

環保局再次呼籲，防疫工作需要你我共同行動，守護家園刻不容緩，民眾務必配合縣府防治措施落實居家環境「巡、倒、清、刷」，杜絕登革熱蔓延。