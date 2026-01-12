　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點藍白版未來帳戶三大漏洞　原創者郭國文：我的版本照顧弱勢更多

▲▼立法院社福及衛環委員會審查「台灣未來帳戶特別條例草案」，衛福部長石崇良、次長呂建德出席。，民進黨立委郭國文鍾佳濱建議此案必須慎重，應召開公聽會吸取各方意見。（圖／記者湯興漢攝）

▲綠委郭國文。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍白日前共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」，而包含綠委郭國文、張雅琳等人，最早在今年3月就提出類似概念。立法院衛生環境委員會今（12日）審查藍白黨團共提的「臺灣未來帳戶特別條例草案」，郭國文點出三漏洞，並呼籲，藍白切勿草率審查，應該讓各個版本都有機會一併討論，才能建構出最完善的制度。

郭國文指出，藍白版在第三條用詞定義的部分，就限定啟動金、撥補款、自存款與企業贊助款的金額，而不是後面條款另作規定，相當奇怪。除此之外，在第三條限制自存款、企業贊助款金額後，卻又在第十二條當初要求根據物價變動來與時俱進，兩者明顯矛盾，都凸顯藍白版本不夠完善。

郭國文也點出，藍白在第十八條抄襲了美國的「川普帳戶」，並在立法說明的部分限制投資基金或ETF的年度管理費率不得超過0.1%，但美國是數十兆美元的市場，基金管理費率才能壓那麼低，台灣沒有一檔股票型基金或ETF的管理費率低於0.1%，很明顯相關規範並不適用台灣現況。

郭國文表示，自己的版本也出爐，正在連署中，預計這周有望一讀，因此希望藍白不要只為了單一修法而排審，而是讓各個版本都能一同討論，凝聚共識後，建立完善制度。郭強調，藍白的版本只仰賴政府撥補，導致第一年就要支付1423億元，而自己將提出的「兒童版TISA」則是政府與家長共同出力，以定期定額每月1200投入，不會造成財政過大負擔。

對於版本差異，郭國文指出，藍白是將整體一視同仁，但自己的版本對於弱勢家庭則是由政府全額補貼，這個機制下一年預算大約也僅需279億。郭國文更提出史上最優惠的「保底」方案，保底利率為2年期定存平均利率加上CPI年增率，確保投資收益達到實質成長。

郭國文認為，自己不只政府預算負擔較小，保障還更多，在「保弱勢、不排富」的前提下，讓全民共享又兼顧公平正義。對此，衛福部次長呂建德表示，今天來聆聽各種意見，只要對民眾有利，衛福部都願意聆聽。

快訊／確定了！民進黨選對會拍板　徵召「醫界劉寶傑」選南投縣長

民進黨備戰2026地方大選，民進黨今（12日）召開選對會，會中達成共識，建請中執會提名，新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，另外，各地議員提名部分，地方黨部有把名額送上來，但今日尚未做結論，也待下次中執會討論。

黃國昌訪美遭綠營大酸　轉機途中開嗆：有這樣執政黨真是國家悲哀

藍營狂嗆32比0　律師怒回擊：國民黨被告242比0才是大罷免大失敗

民進黨高雄市長初選民調　今晚6點啟動

藍白擬「拆審總預算」綠營支持否？　鍾佳濱：表決時是難題

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

