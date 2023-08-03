媽祖遶境陣頭鬥毆！竹聯明仁會成員幹的　警逮10人抄出囂張制服

▲警方7月中持拘票將主嫌拘捕到案並搜索查扣組織服制3件、組織旗幟1件、辣椒水、玩具槍等物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮5月媽祖遶境期間，發生一起信徒與陣頭因細故起口角衝突事件，現場10多人打成一團，警方追查，發現糾眾滋事的李姓主嫌，是竹聯幫明仁會成員，平日以宮廟名義，吸收桃園地區之年輕人參與各地廟會活動，經數月偵查鎖定主嫌及共犯行蹤，7月中旬將10名涉案人拘捕到案，移送法辦。

今年5月9日凌晨發生於北港圓環的遶境聚眾鬥毆事件，警方為溯源查明犯罪組織，報請雲檢檢察官林柏宇指揮偵辦，並會同刑事局偵四隊、桃園刑警大隊、雲林刑警大隊，經數月偵查，鎖定23歲李姓主嫌及相關共犯行蹤，於今年7月中旬陸續持拘票及搜索票，將涉案10名犯嫌拘捕到案，並搜索查扣組織制服3件、組織旗幟1件、辣椒水、玩具槍等物。

▲警方7月中持拘票將主嫌拘捕到案並搜索查扣組織服制3件、組織旗幟1件、辣椒水、玩具槍等物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

全案依違反組織犯罪防制條例、聚眾鬥毆等罪嫌移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。檢方認為，李姓男子有反覆實施之虞向法院聲請羈押，法院裁定交保新台幣10萬元，檢方抗告成功，法院昨日重開羈押庭，李男未到案，將擇期重審，再未到案將通緝。

北港警分局副分局長文庭章今（3）日表示，糾眾滋事李姓主嫌為竹聯幫明仁會成員，平日以宮廟名義吸收桃園地區之年輕人參與台灣各地之廟會活動，且該會成員常於廟會期間糾眾滋事逞兇鬥狠，危害民眾安全甚鉅，本分局絕不容許黑道幫派及暴力犯罪影響民眾安全。