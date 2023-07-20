雲西夏日遊樂園！　2023雲林海洋音樂祭連續2周末三條崙登場

▲今年最大亮點即是運用鏡球及浪漫紗幔等夢幻元素將防風林區佈置成森林秘境。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023雲林海洋音樂祭即將在7/29、30、8/5、6連續兩個周末於四湖鄉三條崙海水域場盛大展開，除了海洋、沙灘、市集及系列活動，更將防風林區打造成西濱最美森林秘境，今(20)日宣傳記者會開場表演邀請Swing Formosa搖擺舞團外，也由文觀處長陳璧君示範開幕週彩蛋「2023雲林海洋音樂祭專屬拍貼機」。

▲雲林海洋音樂祭活動今年邁入第五屆，成為雲西夏日期間限定的遊樂園，為雲林海線增添青春與活力。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林海洋音樂祭活動今年邁入第五屆。雲林縣長張麗善縣長指出，今年藉由串聯當地農特產品、宗教慶典、人文特色等，推廣雲林海線景點新玩法，系列活動範圍更擴大辦理，自海域、沙灘延伸至森林區，並連結周邊自然生態、地方農漁牧特色，成為雲西夏日期間限定的遊樂園，為雲林海線增添青春與活力。

▲雲林海洋音樂祭活動今年邁入第五屆，成為雲西夏日期間限定的遊樂園，為雲林海線增添青春與活力。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處陳璧君處長表示，今年度海洋音樂祭規劃了完整的雲西濱海夏日玩樂懶人包，集結音樂表演、夏日市集、沙灘排球、泡泡水樂園、SUP體驗活動、Happy Hour限量美食及雲林西部海岸深度微旅行外，今年最大亮點即是運用鏡球及浪漫紗幔等夢幻元素將防風林區佈置成森林秘境，打造令人耳目一新的必拍打卡點。

▲今年藉由串聯當地農特產品、宗教慶典、人文特色等，推廣雲林海線景點新玩法。（圖／記者蔡佩旻攝）