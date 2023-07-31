觀光新亮點　雲縣府秘書長率一級主管會勘西螺森活武樹公園

▲秘書長曾元煌率領多位縣府一級主管會勘西螺森活武樹公園，商討如何推銷雲林觀光新亮點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環保局為了改善西螺大橋舊行水區長期被亂傾倒垃圾的問題，在與縣議員李明哲及在地居民多次溝通討論下，規劃結合以西螺在地七崁武術文化和生態永續的環保概念，將治安死角的閒置空地，打造成一處生態永續，適合民眾休憩及野餐的「森活武樹公園」。

為行銷推廣觀光的新亮點，秘書長曾元煌率領多位縣府一級主管與縣議員李明哲、經濟部水利署第四河川局、西螺鎮公所、七崁武術協會等單位共同參與會勘討論，聽取多方意見後，針對後續公園交通道路標誌改善及推廣在地文化活動提出解決方案。

文化觀光處長陳璧君進一步說明，今年適逢西螺大橋通車滿70周年，為推展行銷縣內觀光及武術與詔安客家文化，帶動西螺整體觀光人潮，文化觀光處規劃於今年10月21、22日兩天與彰化縣聯手盛大舉辦「西螺大橋藝陣文化祭」慶祝活動，活動也會與在地西螺七崁文教基金會合作，邀請武術師傅、舞者、藝陣表演

活動地點也特意選在「森活武樹公園」跟有母親河之稱的濁水溪上的遠東第一大虹橋—西螺大橋上舉辦，號召兩縣市的鄉親們10月份一同來為西螺大橋慶生。期盼透過中央、縣府與地方的通力合作，帶動整個西螺產業復甦及活絡觀光人潮。

▲秘書長曾元煌率領多位縣府一級主管與縣議員李明哲、第四河川局、西螺鎮公所、七崁武術協會等單位共同參與會勘討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）