涉綠能貪污案遭起訴！沈宗隆現身　將辭雲林議長...盼府會共同努力

▲雲林縣議會議長沈宗隆受訪證實將請辭議長職位，但仍心繫雲林孩童的教育問題，盼議會同仁及縣政府持續攜手為教育努力。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會議長沈宗隆因涉綠能貪污案，上月26日遭雲林地檢署起訴，日前傳出有意請辭議長職位，接任人選瞬間成各方議論焦點。沈宗隆今（2）現身受訪表示，自己真心誠意面對司法，退去議長光環來接受法官裁決，盼使法官自由心證判決更有公平性。

議長沈宗隆今日上午主持雲林縣議會程序委員會，看起來精神很不錯。沈宗隆指出，目前案件進入司法程序，可能最近會開準備程序，待程序啟動後請辭議長席位，如此在法官的自由心證中會比較公正，並認為若法官與檢察官認定相同，是必須接受法律制裁，那退去議長光環能使裁決上自由心證較公平性，如果判決結果公允就不會再上訴。

對於議長寶座接班人，沈宗隆說，自己並沒有屬意人選，但是有人要爭取是樂觀其成，希望大家以和平、公平、公正競爭，如果為了爭取議長的職位，搞得大家心理不舒服或分裂派系，恐較不利於議會整體執行監督縣政府的運作。沈宗隆也相信大家會秉持公平公正、站在議會的立場來好好競選議長寶座，當選的人也祝福他，期盼同仁團結一致為雲林縣百姓謀福祉。

沈宗隆希望縣政府在各個角落都照顧百姓。沈宗隆提到，在議會所扮演的角色、選民請託等也盼縣政府也能多協助縣議員讓所有建議案與民眾需求及希望的建設案等都能夠幫忙議員，來成地方需求，目前最迫切需要關心的是孩子的教育環境問題。

沈宗隆提到，雲林是農業大縣，在經濟較缺乏的狀況下，學校國小經費很少，也希望站在議會議員的角色，能夠監督縣政府協助各國小設備軟硬體更新，教育處能夠跟縣長共同讓孩子能有更良好的學習環境。

雲林農業大縣的子弟與他縣市本就落差，盼教育處再加油，我希望看到未來雲林縣在國小就開始有一個很好的學習環境尤其是雙語，讓雲林縣的孩子與跟大都市的孩子差距拉近，等到他們出社會到外縣市在外有能力與他人較長短，相信這也是雲林縣家長所期盼的。