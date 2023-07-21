用創意加工救農產銷售量　雲林古坑蜂蜜鳳梨酒+果茶大獲好評

▲縣府輔導在地農會與在地廠商蜜蜂故事館合作，將古坑鄉鳳梨結合蜂蜜，融入天然在地食材的概念，研發的「蜂蜜鳳梨發酵酒」、「蜂蜜鳳梨果茶醬」兩項產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府積極輔導在地農會與廠商合作開多樣化農產加工產品，繼古坑鄉農會日前於農民節表彰大會活動發表兩項加工新產品「鳳梨膠質飲」及「鳳梨愛玉凍飲」後，今（21）日發表兩項加工新品「蜂蜜鳳梨酒」、「蜂蜜鳳梨果茶醬」，並結合通路商品嘗體驗，藉此讓消費者透過許多管道認識新產品，體驗在地優質鳳梨。

▲縣府輔導在地農會與在地廠商蜜蜂故事館合作，將古坑鄉鳳梨結合蜂蜜，融入天然在地食材的概念，研發的產品加速農產銷售。（圖／記者蔡佩旻攝）

「2023古坑鄉農會鳳梨加工產品發表」由雲林縣府輔導古坑農會與蜜蜂故事館合作，將古坑鄉鳳梨結合蜂蜜，以食材原味及方便快速兩大原則，研發「蜂蜜鳳梨發酵酒」、「蜂蜜鳳梨果茶醬」，飲品風味獨特，果茶醬由新鮮鳳梨鮮果熬煮出來，不僅能抹吐司，也能入菜，呈現許多創意果醬料理食譜，非常適合喜愛創新的消費者嘗試。

▲縣府輔導在地農會與在地廠商蜜蜂故事館合作，將古坑鄉鳳梨結合蜂蜜，融入天然在地食材的概念，研發的產品加速農產銷售。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，今日農會聘請主廚將鳳梨加工品運用在餐飲之中，提供多樣化料理，有蜂蜜鳳梨果茶醬沖泡之飲品、果茶醬佐生菜沙拉及戰斧豬排，提升風味，果茶醬烘焙之甜點、鳳梨鮮果盤及鳳梨冰品等料理，打造極致饗宴。

今日發表會中，通路商、餐飲業者、露營業主等相關人員共同來參與，以下午茶的形式進行品嘗體驗，由艾澤拉斯小酒館調酒師以蜂蜜鳳梨酒、蜂蜜鳳梨茶果醬、蜂蜜檸檬水現場特調低酒精氣泡飲，加速推廣古坑鄉鳳梨及古坑鄉農會加工新品。未來持續為「古坑鳳梨」建立品牌優質形象，促進鳳梨銷售與解決盛產滯銷。

▲澤拉斯小酒館調酒師以蜂蜜鳳梨酒、蜂蜜鳳梨茶果醬、蜂蜜檸檬水現場特調低酒精氣泡飲。（圖／記者蔡佩旻攝）