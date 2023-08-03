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卡努颱風引進西南氣流　濁水溪上游恐降大雨...四河局全面戒備

▼卡努颱風防災啟動四河局全力戒備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廬山高風險地區開口合約進駐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

依中央氣象局預報路徑，卡努颱風預估於今（3）日20時開始往西北西緩慢轉向東北東移動，其接近滯留時間約長達12小時以上，且引進旺盛西南氣流。轄區受其影響需注意今、明兩天較強雨勢，主要降雨區域為濁水溪上游地區。

預估卡努颱風影響，單日最大累積雨量可達大豪雨(350mm)等級；而彰化平原預估降雨量為100-200mm，但恰逢大潮(3日12點、4日1點及12點半)需加強注意滿潮時間之沿海排水問題。經濟部部長王美花特別指示，隨著颱風的接近，同仁務必要注意水情狀況，加強進行相關應變措施，並與地方政府保持密切聯繫，若有需協助事項，隨時提供相關協助。

▼卡努颱風防災啟動四河局全力戒備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲外五間寮排水移動式抽水機預佈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四河川局局長李友平表示，為因應颱風來襲，本局已於昨日17時成立防汛應變小組三級開設，提前於高風險河段(南投仁愛鄉廬山、信義鄉和社溪)預佈開口合約廠商進駐待命，更提早針對外水防汛熱點完成河道土砂清疏、河道整理高灘地培厚及拋塊石保護等防汛措施，以提升防洪安全；並完成水位、雨量、淹水感知器、CCTV、堤防變位計及高灘地沖刷粒子等各項防災前端感測設備檢查，以利於防颱期間運用智慧防災科技密切監控水情、即時預警應變防災，以隨時因應可能之災害。

▼卡努颱風防災啟動四河局全力戒備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲外五間寮排水移動式抽水機預佈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

四河局亦與彰化縣政府強化合作聯防，除相互提供最新各項防災資訊外，各內水防汛熱點亦已研商確認各項防災應變措施；轄管之移動式抽水機、抽水站、水門，亦於8月2日完成檢測功能皆正常；各代操作廠商完成整備，提前進駐操作。同時預先降低滯洪池水位預留蓄洪空間。

四河局提醒民眾於颱風期間應盡量避免前往山區及遠離河道，並可善加利用水利署水情App、防災資訊服務網濁水溪流域水情中心網站及免付費電話0800-200-699等防災避災工具，密切掌握居家附近之即時水災情與防(避)災資訊，以維護自身安全，減少生命財產損失。

▼卡努颱風防災啟動四河局全力戒備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲和社溪高風險地區開口合約進駐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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