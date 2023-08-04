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大陸 大陸焦點 特派現場

山東女籃「大贏浙江33分」只拿亞軍！陸網友譏：深具中國特色

▲▼山東女籃大贏浙江33分卻屈居亞軍。（圖／翻攝自微博）

▲山東女籃大贏浙江33分。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸3日一場奇特的女子籃球比賽，在陸網上掀起炮轟聲浪。在U17賽場上先前6戰全勝的山東隊，決賽更以96比63擊敗浙江隊，卻最終僅以銀牌作收。奇葩結果在微博引起熱烈討論，大陸網友一面倒群嘲稱，「又是哪個大聰明專家設定的我國特色籃球比賽規則。」

據《新黃河》報導，本次大陸U17青少年籃球聯賽女子組前十六強比賽，分小組賽和淘汰賽兩個階段。小組賽16支隊伍分成四組進行單循環賽，山東U17女籃與福建隊、石家莊二中、陝西隊分在B組，3場比賽均以大比分獲勝。

進入交叉賽淘汰賽後，山東U17女籃在16進8的比賽中以95：62淘汰遼寧實驗隊，1/4決賽111：77擊敗四川隊，半決賽86：69大勝湖南隊，決賽96：63戰勝浙江隊，獲得比賽成績第一名。

▲▼山東女籃大贏浙江33分卻屈居亞軍。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友一面倒群嘲。（圖／翻攝自微博）

可主辦方按綜合比賽得分、身體素質與技術測驗及技術評定得分，判定山東U17女籃總名次為第二名。決賽中，山東女籃身高227公分的張子宇宰制全場，出賽26分鐘，18投14中，拿到30分、21個籃板，並且榮膺最有價值球員（MVP），她早在12歲就被視為未來中國女籃的「姚明」。

對於山東U17女籃7戰全勝最終卻屈居亞軍的「怪事」，很多球迷依然表示無法理解。根據官方的解釋，2023年全國U17青少年籃球聯賽女子組前十六強比賽總名次計算方法如下：總分=比賽得分+素質與技術達標得分+技術評定得分。比賽得分 =（隊數 -名次）×75%；素質與技術達標得分 =（隊數- 名次）×15%；技術評定得分=（隊數- 名次）×10%。

網友看後一面倒群嘲稱，「總決賽贏了，是亞軍，是人想出來了的嗎」、「這絕對是我今年聽過最荒謬的新聞」、「以後就玩玩人情世故送送茅台好嗎」、「真的活久見啊！比賽贏了，比分遙遙領先，居然是亞軍？真的很特色」、「這就是中國籃球，真是開了眼了」。

▲▼山東女籃大贏浙江33分卻屈居亞軍。（圖／翻攝自微博）

▲中鋒張子宇身高226公分。（圖／翻攝自新黃河）

還有網友評價說，「希望國際足球賽場也能引進這種先進的計算方法，特別是男足，那樣中國男足就能沖出亞洲走向世界了！」

報導指出，身高226公分的中鋒張子宇在本次比賽，場均可以貢獻32分12個籃闆，但在素質與技術達標測試中她的成績不太好，這也可能是球隊最終沒能獲得綜合名次第一的一個原因。

對此，有業內人士也質疑稱，「這個U系列的比賽，測試標準基本是按照身高160公分到170公分左右的女孩子來制定的，所以說你讓張子宇跟這些身高的160公分或170公分的運動員比跑步，比移動，比跳繩，她哪行？」

目前，中國籃協、主辦方深籃體育均未回應。

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