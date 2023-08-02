美破獲「華人非法實驗室」　發現新冠病毒等20種傳染病原體

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州執法部門去年12月偶然查獲當地一間違建倉庫，地方與聯邦政府耗時數月調查，發現將近1千隻患病或經過生物改造的實驗鼠，大量血液、體液樣本和血清，檢驗出新冠病毒、肝炎與愛滋等至少20種潛在傳染性病原體。承租倉庫的Prestige BioTech公司總裁姚秀昆（Xiuquin Yao，音譯）已初步回應官員。

▲美國加州破獲與華人有關的非法實驗室，其中保存大量血液、體液樣本與不明液體，經檢驗發現了新冠肺炎病毒在內至少20種傳染源。（圖／翻攝加州高等法院）

綜合美媒NBC、紐約郵報報導，根據加州高等法院的法庭文件顯示，弗雷斯諾郡（Fresno County）里德利市（Reedley）執法部門去年12月發現有一根綠色花園水管連接到一間廢棄房產，官員敲了敲倉庫的門，發現明顯有一家企業在未經許可的情況下經營中。

法庭文件提到，市政官員今年3月3日檢查這處違建倉庫，發現了各種化學品，3月16日郡公衛官員再次前往檢查，公司員工向衛生官員表示，他們正在開發新冠肺炎（COVID-19）與妊娠檢測劑。倉庫的某些房間內保存著液體容器與各種醫療設備，包含血液、組織、體液樣本與血清，還有數千瓶未標記的液體與疑似生物材料。

公衛官員普拉多（Joe Prado）表示，「現場有800多種不同化學物質，裝在不同種酸的瓶子裡。」他說，很多標籤已經被去掉，「所以我們只做這麼大量的檢測，我在弗雷斯諾郡26年職業生涯中，從未見過這種情況。」文件還指出，現場還有將近1千隻患病或經過生物工程改造的實驗鼠，其中近200隻已經死亡。

“It was pretty clear right off the bat that something was going on we didn’t have a business license for.”



~ Reedley City Manager Nicole Ziebahttps://t.co/Hc3CS71xmu — Edward Mondini (@EdwardMondini) July 30, 2023

美國衛生與公共服務部6月6日在一封信中表示，疾病控制與預防中心（CDC）對這些物質進行檢驗，發現了至少20種潛在的傳染性病原體，包含新冠、愛滋、肝炎與皰疹病毒，以及大腸桿菌與瘧疾病原體。法庭文件中的實驗室照片顯示，部分化學品與傳染性病原體被儲存在標有英文和中文標籤的箱子裡。

調查人員清理危險物質後，已於7月7日銷毀了所有可能的生物製劑，773隻活老鼠則以安樂死處理。當局追查發現，倉庫承租者是註冊在內華達州、名為Prestige BioTech的生物公司，但在加州並無營業執照。官員透過電郵聯繫公司總裁姚秀昆，姚秀昆表示，倉庫存放的是已經破產倒閉的Universal Meditech Inc.（UMI）公司資產，而Prestige是UMI的債權人，所以將繼承的資產轉移到這處倉庫。

Local media reports that they may have been manufacturing test strips. https://t.co/XyTWNvKNdU — JF (@tt_to_code) July 29, 2023

不過，除了UMI被趕出的弗雷斯諾郡總部之外，官員們無法找到這兩家公司在加州的任何地址，他們發現提供的地址要不是空辦公室，就是位在中國而無法被核實的地址。目前Prestige公司被指控未能遵守當局命令，包含提供生物消除與材料處置的相關計畫。法庭文件指出，Prestige未能提出任何批准進行實驗或實驗室活動的許可證明。調查仍在進行中。