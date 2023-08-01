高醫附設中和醫院龍頭交接　消化「一刀」接棒！新冠疫情專家卸任

▲高醫卸任院長鐘飲文（左），高醫大學校長楊俊毓(中)，新任院長王照元（右） 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

南部醫學龍頭高雄醫學大學附設中和紀念醫院在今天（1日）進行新、卸任院長交接，由高雄醫學大學校長楊俊毓擔任監交人，高雄醫學大學附設中和紀念醫院卸任院長鍾飲文教授將印信交給新任院長王照元教授，儀式簡單隆重，傳達高醫人團結共榮的情感！

高雄醫學大學校長楊俊毓強調，不論卸任、續任或新任，任何職務都只有一個共同的身份「高醫人」，責無旁貸致力於讓校院更加優越，超越過去的成就。期勉新團隊，致力傳承、創新永續。卸任院長鐘飲文專長胸腔內科，在新冠疫情期間，是高雄市長陳其邁的專家學者諮詢對象，同時也多次參與疫情記者會宣導、提醒民眾注意事項。

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新接任的王照元院長為高醫大外科學臨床醫學研究所教授，專攻領域為消化外科、大腸直腸外科、達文西機器手臂手術、腫瘤外科、癌症分子醫學、營養學等，32年從醫以來致力於大腸直腸癌手術與精準醫療創新模式發展，完成了超過4,500例的大腸直腸癌病人，其領導之大腸直腸癌機械手術團隊更是榮獲國內首家醫院通過達文西機械手臂大腸直腸手術看刀觀摩與卓越手術醫院-國際雙認證之團隊，本人也是國內首位執行機械手臂手術超過600位的大腸直腸外科專科醫師。在研究方面，著作卓越且科研成就豐碩，迄今發表394篇peer review期刊論文，並擁有美國、歐盟、日本、台灣與中國等11項專利，執行超過50件以上臨床試驗計畫與多項產學合作計畫，聞名遐邇。

高醫表示：「王照元院長歷任本院三屆共六年副院長及2年部立屏東醫院院長，行政管理經驗豐富，善於領導整合各單位運作綜效，處事穩健圓融，並兼具積極創新。王院長在醫學領域展現了孜孜不倦的工作投入、視病猶親的病人關懷及優異的執行力與魄力，未來必能連結高醫大科研能量與人才整合，提升高醫醫療能量，善盡醫療相對不足地區的社會公益角色，為國人的健康福祉做出更大的貢獻」。

