流感病毒社區發威！　台東衛生局籲民眾有徵兆儘速就醫

▲台東衛生局提醒民眾如有流感危險徵兆應儘速就醫。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

由於目前流感與新冠肺炎在社區中共同流行，台東縣衛生局表示，中央再延長擴大公費流感抗病毒藥劑(下稱公費藥劑)使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至今年8月31日止，並呼籲民眾若有流感危險徵兆，請前往縣內各公費流感抗病毒藥劑合約院就醫。

衛生局長孫國平表示，依衛生福利部疾病管制署流感監測資料顯示，流感季自去年10月1日起截至今年7月31日止，流感併發重症病例累計420例(台東縣為7例)，由於近期流感病毒仍於社區中流行，其症狀相似有發燒、咳嗽、肌肉痠痛等，如有相關症狀造成不適可先用COVID-19家用快篩自我檢測並就醫，經由醫師診斷後配合指示服藥，另外65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等為流感重症高危險群，應特別留意健康狀況如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等流感重症危險徵兆，請儘速就醫。

衛生局再次呼籲民眾應加強落實手部衛生、呼吸道衛生與咳嗽禮節及注意居家環境清潔及消毒；家中如有幼兒，大人外出返家則務必先更衣，於摟抱、餵食嬰幼兒前亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。