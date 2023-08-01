流感、登革熱ing！發燒喉痛都衝診所　基層醫忙翻「TOCC拆炸彈」

▲多種疫情疫情在社區持續活躍，讓診所醫師忙翻天。（圖／視覺中國）

記者許宥孺／高雄報導

流感疫情持續，加上南部登革熱疫情發燒，多種疫情在社區活躍，讓高雄基層診所醫師忙翻天，問診時必須落實「TOCC」，並且根據患者的病癥才能成功拆彈，區別出新冠肺炎、流感、腸病毒、登革熱或一般病毒感染。

疾管署7月25日公布國內新增26例流感併發重症，另有6例死亡，其中死亡個案中最年輕為年僅10歲女童，呼籲目前流感等呼吸道疾病仍持續活躍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲耳鼻喉科醫師李瑞文。（圖／記者許宥孺攝）

開業耳鼻喉科診所院長李瑞文表示，近期門診遇到發燒的患者，大多是流感居多，也有可能是病毒感染或是腸病毒、登革熱也都有；至於近期的新冠肺炎患者，發燒比例較以往低，大多是喉嚨症狀比較明顯，還會伴隨有四肢痠痛、全身無力。

統整根據近期患者病徵來看，李瑞文指出，出現發燒的話，較有可能是流感，依序是新冠肺炎、一般病毒感染、腸病毒，最後才是登革熱。

▲南部登革熱疫情升溫，防疫人員加強社區噴藥。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於夏天是腸病毒高峰期，加上新冠感冒化、流感持續、南部登革熱疫情升溫等多因素，因此醫師在問診過程中，需要考量的更仔細。李瑞文說，落實TOCC問診(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)就能略知一二，現在的新冠肺炎大多是輕症，患者大多是在診所外快篩，一戳才知道確診；也有患者無法詳細交代接觸史，那就先快篩，排除新冠後再驗流感，就能確定疾病對症下藥。

另外，李瑞文也發現，近期就診的年齡層少見幼稚園學童，不過是以國高中生為大宗，雖然現在是暑假，學校沒有上課，但是學生會上安親班、補習、才藝課、暑輔，可能因此發生群聚或交叉感染；另一部分，也研判是受南北出遊、出國影響。