影／賴清德憶7年前台南大地震　愛犬Luke這舉動藏洋蔥

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德10多年前收養流浪狗Luke，近日推出系列療癒動畫「賴桑與我」，首集引發廣大迴響，今（31日）再推第二集「地震那一夜」，邀請療癒系網路畫家「YUANCHi 元綺」創作，以2016年台南大地震為主題，分享賴清德與Luke不為人知的故事，賴在片中獻聲，更在片尾罕見地公開對Luke真情告白。

▲賴清德透過影片講述與Luke相處的故事。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

台灣地震頻繁，賴清德回憶愛犬Luke對地震相當敏感、容易不安，所以每次發生地震，他都會趕緊摸頭安撫Luke，舒緩牠的焦慮與恐懼，並跟牠說：「我在這，不用怕」。然而，2016年初台南大地震，災情慘重震撼全台，當時賴清德擔任台南市長，必須趕往第一線指揮救災，不眠不休、多日未歸，他也因此無法好好陪伴Luke。

賴清德透露，後來才從家人口中得知，他不在家的那些日子，Luke一直在門口守候，甚至出現許多反常行動，表現相當不安，好不容易賑災工作告一段落，他急忙趕回家，沒想到Luke就坐在門口，開心地迎接他回家，讓他感覺累積數日的身心疲憊瞬間全消。賴清德真情流露地告白說：「Luke，有你真好」。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧提到，總統蔡英文2021年收養的退役搜救犬「樂樂」，也在台南大地震當年協助搜救工作，因此團隊的同仁們也認為這是個很特別的緣分，也讓這集的故事格外令人感動。

郭雅慧說明，負責本集創作的「YUANCHi 元綺」是人氣網路插畫家，元綺擁有細膩的筆觸，與柔軟親和的繪畫風格，能從她勾勒出的每一筆，感受到故事的感動。她表示，「賴桑與我」系列動畫未來將持續邀請多位知名插畫家，接力完成賴清德與愛犬Luke的故事，以溫暖動畫搭配賴清德的嗓音，於賴清德官方YouTube頻道上架。