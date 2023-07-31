　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴清德憶7年前台南大地震　愛犬Luke這舉動藏洋蔥

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德10多年前收養流浪狗Luke，近日推出系列療癒動畫「賴桑與我」，首集引發廣大迴響，今（31日）再推第二集「地震那一夜」，邀請療癒系網路畫家「YUANCHi 元綺」創作，以2016年台南大地震為主題，分享賴清德與Luke不為人知的故事，賴在片中獻聲，更在片尾罕見地公開對Luke真情告白。

▲▼賴清德透過影片講述與Luke相處的故事。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

▲賴清德透過影片講述與Luke相處的故事。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

台灣地震頻繁，賴清德回憶愛犬Luke對地震相當敏感、容易不安，所以每次發生地震，他都會趕緊摸頭安撫Luke，舒緩牠的焦慮與恐懼，並跟牠說：「我在這，不用怕」。然而，2016年初台南大地震，災情慘重震撼全台，當時賴清德擔任台南市長，必須趕往第一線指揮救災，不眠不休、多日未歸，他也因此無法好好陪伴Luke。

賴清德透露，後來才從家人口中得知，他不在家的那些日子，Luke一直在門口守候，甚至出現許多反常行動，表現相當不安，好不容易賑災工作告一段落，他急忙趕回家，沒想到Luke就坐在門口，開心地迎接他回家，讓他感覺累積數日的身心疲憊瞬間全消。賴清德真情流露地告白說：「Luke，有你真好」。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧提到，總統蔡英文2021年收養的退役搜救犬「樂樂」，也在台南大地震當年協助搜救工作，因此團隊的同仁們也認為這是個很特別的緣分，也讓這集的故事格外令人感動。

郭雅慧說明，負責本集創作的「YUANCHi 元綺」是人氣網路插畫家，元綺擁有細膩的筆觸，與柔軟親和的繪畫風格，能從她勾勒出的每一筆，感受到故事的感動。她表示，「賴桑與我」系列動畫未來將持續邀請多位知名插畫家，接力完成賴清德與愛犬Luke的故事，以溫暖動畫搭配賴清德的嗓音，於賴清德官方YouTube頻道上架。

ET快訊
快訊／李玟84歲老母缺席告別式　白髮人不送黑髮人
明起「國內線機票降價」　退補差價辦法出爐
高溫70°C！　4人穿越羅布泊「地獄沙漠」烤成焦屍
預報變數增！　冷心低壓「讓卡努更強了」
郭鬼鬼「懷孕遭家暴」！　報警切割生父
快訊／立院三讀修正《外役監條例》　貪污犯重大經濟犯不得遴選
快訊／謝典林退出國民黨　侯友宜回應了
90kg保母活活悶死11月嬰！　同事「無作為」也入獄
直擊！　雙北4棟「都更孤島」現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

誰不能去外役監？　一張表看懂《外役監條例》修法重點

昨晚10點就知謝典林將有動作　侯競辦發言人：還是有樂觀的成分

修法阻外役監淪權貴天堂　在野轟綠不改「累犯但書」嘆遺憾

「黨中央應全力挽回謝典林」　連勝文：新朋友不會比老朋友實在

快訊／立院三讀修正《外役監條例》　貪污犯重大經濟犯不得遴選

快訊／謝典林突擊宣布退出國民黨　侯友宜：尊重但令人遺憾

民眾黨「投白投右」踩雷下架　時力：國際宣傳災難別推給小編

訪日首站到東京媽祖廟就拔樁？　侯友宜：詹董是僑界響噹噹人物

他列謝典林退黨6大政治意義　「會有更多實力派加入郭台銘陣營」

8月新制上路！新青安房貸加碼　陳建仁：年輕朋友減壓安心買房

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

誰不能去外役監？　一張表看懂《外役監條例》修法重點

昨晚10點就知謝典林將有動作　侯競辦發言人：還是有樂觀的成分

修法阻外役監淪權貴天堂　在野轟綠不改「累犯但書」嘆遺憾

「黨中央應全力挽回謝典林」　連勝文：新朋友不會比老朋友實在

快訊／立院三讀修正《外役監條例》　貪污犯重大經濟犯不得遴選

快訊／謝典林突擊宣布退出國民黨　侯友宜：尊重但令人遺憾

民眾黨「投白投右」踩雷下架　時力：國際宣傳災難別推給小編

訪日首站到東京媽祖廟就拔樁？　侯友宜：詹董是僑界響噹噹人物

他列謝典林退黨6大政治意義　「會有更多實力派加入郭台銘陣營」

8月新制上路！新青安房貸加碼　陳建仁：年輕朋友減壓安心買房

誰不能去外役監？　一張表看懂《外役監條例》修法重點

馬雲新動向！　注資「一米八海洋科技」佈局智慧農漁業

嘉義縣兒少家庭福利館114年完工　滿足各年齡層動靜態需求

台東8月推太平溪及關山人工濕地導覽解說　即日起開放報名

杜蘇芮釀馬公海淡廠設備異常　台水：已恢復正常供水

肯德基再度聯名青花驕！新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」限時開賣

準備驚喜被柔柔懷疑鬼混　余祥銓無奈求婚當天照樣被罵

全球最難訂餐廳要「等4年」才吃得到！　顧客：等到孩子都生了

【廣編】副都心中央合署黃金角地　國際商辦「富融H1」盛大開工

原則准許例外禁止　2縣市漂流木撿拾規定鬆綁

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

政治熱門新聞

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

快訊／謝典林突擊宣布退出國民黨　侯友宜：尊重但令人遺憾

英文官網標語惹議　民眾黨將圖文下架

民眾黨官網英文標語「投白、投右」挨罵　賴香伶跑去問川普

快訊／謝典林退國民黨挺郭？　 謝衣鳯回應了

「首位女中將」陳育琳有望接掌政戰局

柯文哲選誰當副手？　吳子嘉：若是這人就「輸定了」

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

預言郭台銘參選2024腳本　媒體人分析結果：小心白忙一場

《外役監條例》三讀修正　重大經濟犯不得遴選

「挺郭派」謝典林早就要退國民黨？　臉書文一句日期藏玄機

賴清德看完最新民調會怕？　郭正亮曝原因：他動不了

《性騷法》三讀修正　權勢性騷關3年

子弟兵示警賴清德恐輸掉大選　綠營：本命區早鬆動

更多熱門

相關新聞

即／謝典林退黨　王惠美溫情喊話：回來為黨打拼

即／謝典林退黨　王惠美溫情喊話：回來為黨打拼

鴻海創辦人郭台銘，選在侯友宜訪日前夕訪美，還拋出「主流民意大聯盟」，挺郭派彰化縣議長謝典林今天凌晨也宣布退出國民黨，為明年總統大選藍軍陣營投下震撼彈，彰化縣長王惠美上午出席活動時，被媒體問到對於此事看法，她也對謝典林溫情喊話，「快點回來中國國民黨，一起打拼」。

郭參選恐壓垮藍營？蔣籲團結挺侯

郭參選恐壓垮藍營？蔣籲團結挺侯

謝典林退黨「無任何黨紀處分」　國民黨相信郭台銘承諾會持續

謝典林退黨「無任何黨紀處分」　國民黨相信郭台銘承諾會持續

侯友宜抱病訪日不休息！　她曝機上照：生病仍抓住空檔看資料

侯友宜抱病訪日不休息！　她曝機上照：生病仍抓住空檔看資料

「有政治sense都知道郭台銘要選」　王鴻薇：謝典林退黨傷侯友宜

「有政治sense都知道郭台銘要選」　王鴻薇：謝典林退黨傷侯友宜

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

蔡依林前男友罕見現身！

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面