侯友宜抱病訪日不休息！　她曝機上照：生病仍抓住空檔看資料

▲國民黨總統參選人侯友宜31日出訪日本。（合成照／記者湯興漢攝、翻攝柯志恩臉書）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜31日搭乘上午7點30分長榮班機赴日本進行為期三天的「友誼之旅」，但被視為「挺郭派」的國民黨彰化縣議長謝典林卻選在這時退黨，引來各界關注。對此，侯友宜未多作回應，而同行的國民黨智庫執行長柯志恩則曝光機上照，指侯友宜生病，仍要抓住空檔看資料，「過程中雖有亂流，終會平安落地」。

謝典林日前陪鴻海創辦人郭台銘參拜廟宇，又與柯文哲同框，引發藍營議論。謝典林31日凌晨坦言，情感上已經無法與國民黨繼續並肩作戰，「本人謝典林，即日起退出中國國民黨」，拋出震撼彈，郭台銘則隨即留言致意，「唯有在野團結整合成功，取得總統、立委大選勝利，才能將中華民國從戰爭邊緣拉回和平正軌，我們繼續一起努力」。

侯友宜今出發訪日前受訪表示，這次將拜會日本國會議員、向日本政界、僑胞和民眾問好，讓日本友人能夠更了解中華民國，在維護區域和平穩定，以及堅定台灣民主自由制度的決心，但被問到謝典林退黨一事，沒有任何回答就離去。

柯志恩則曝光機上畫面，侯友宜雖然感冒，但還是在飛機上抓住空檔看資料，而像她不選的人，就是閉目養身，面對大選，「過程中雖有亂流，終會平安落地。」

謝典林胞姊、立委謝衣鳯對於他退黨，嚴正否認姐弟分別挺郭挺侯是在做「雙保險」。她向國民黨喊話，希望不要給小雞過多壓力，要完成民眾對政黨輪替、國會過半的心願，需要大家共同努力完成。